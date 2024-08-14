猴痘疫情成为非洲公共卫生紧急事件

非洲疾控中心主任让·卡塞亚当天发表声明表示，这一决定是为了更大程度地动员非洲各国的机构、集体意志和资源，迅速果断地采取行动，有效应对疫情。

他指出，猴痘疫情不仅仅是非洲的问题，而是不分国界、种族、信仰的全球威胁，并呼吁全球合作伙伴在这关键时刻与非洲站在一起。“非洲长期以来一直处于抗击传染病的前线，而资源往往有限。抗击猴痘疫情需要全球响应，我们需要你们的支持、专业知识和团结。”

非洲疾控中心数据显示，今年以来，非洲已报告超过1.5万例猴痘病例，比去年同期增加160%。

猴痘是一种病毒性人畜共患病。人感染猴痘的初期症状包括发烧、头痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴结肿大，之后可发展为面部和身体大范围皮疹。多数感染者会在几周内康复，但也有感染者病情严重甚至死亡。

自1970年刚果(金)发现首例人感染猴痘病毒病例以来，该病毒主要在非洲西部和中部地区流行。2022年全球100多个国家和地区报告猴痘病例，世卫组织同年7月宣布猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”，直到2023年5月才解除该状态。