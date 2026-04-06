韩情报机构称朝鲜加速为金正恩之女接班铺路

国情院当天在国会情报委员会以闭门形式举行的全体会议上做出上述汇报。国情院认为，朝媒近期重点报道金主爱参加军事活动的消息。从相关图片中可见，金主爱坐在驾驶席操作坦克，凸显金主爱的非凡军事指挥能力。此举展现了对当年作为金正日接班人的金正恩的尊崇，或意在消除外界对女性继承人的质疑，并加速对金主爱作为金正恩继承人的政治叙事。

据朝中社上月20日报道，金正恩前一天携金主爱对步兵和装甲兵（又称坦克兵）部队协同作战演习进行指导。金主爱陪同金正恩一同观摩演习，还同乘坦克。

对于朝鲜是否将已韩朝“两国论”制度化，国情院表示，日前拿到2024年6月修订的朝鲜劳动党章程，确认其删除“推进共和国北半球社会主义建设”“统一战线”等句子，可见“两国论”路线在朝鲜法律和制度已得到相当程度的体现。

就朝鲜对中东局势的反应，国情院表示，朝鲜和伊朗是历史悠久的友邦，但朝鲜未向伊朗提供武器或物资援助，也未对伊朗最高领袖阿亚图拉·哈梅内伊遇袭身亡后其次子继任一事致唁电或贺电，看似与伊朗保持一定距离。朝鲜外务省就美以袭击伊朗两次作出简短表态，但未对伊朗表示支持，也未谴责美国。朝方可能为在美中首脑会谈5月结束后开辟新的外交空间做准备。