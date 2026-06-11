“武韵传情·文明对话”哈中武术展演交流活动举行
（哈萨克国际通讯社讯）为进一步深化两国在体育领域的交流与合作，主题为“武韵传情·文明对话”的中哈武术展演交流活动10日举行。活动期间，来自哈萨克斯坦和中国的武术名家同台展示技艺，为现场观众带来了精彩纷呈的武术表演和技术展示。
与会专家认为，武术作为一项兼具体育与文化属性的运动，在促进两国全面战略伙伴关系发展和加强人文交流方面发挥着积极作用。
哈萨克斯坦旅游和体育部体育和文化教育事务委员会副主席阿曼拜·努尔穆罕别托夫表示，此次活动不仅增进了两国人民之间的友谊，也为武术运动的发展、经验交流以及未来联合项目的开展提供了新的平台。
—哈中两国的合作早已不限于经济、能源、贸易和交通等领域，如今正不断向文化、体育等更多领域拓展，-他说。
他同时回顾了武术的发展历程，指出武术是历经数百年传承与积淀的重要文化遗产。
—武术不仅是一项竞技运动或格斗技艺，更蕴含着促进身心和谐、崇尚仁爱精神、强调纪律意识和追求自我完善的人生理念。正因如此，武术在世界许多国家都拥有广泛的影响力，-努尔穆罕别托夫说道。
他表示，武术作为一项新兴体育项目，近年来在哈萨克斯坦发展势头良好。哈萨克斯坦运动员不仅积极参加亚运会及各类世界锦标赛，还在多项国际和洲际赛事中取得了优异成绩，为国家赢得了荣誉。
中国驻哈萨克斯坦大使韩春霖在致辞中表示，中哈两国武术运动员同台展演，是双方文化交流不断深化和传统友谊持续发展的生动体现。
—尽管中国武术与哈萨克斯坦民族体育项目在形式和规则上有所不同，但两者所蕴含的精神价值是相通的。它们不仅能够强健体魄、磨炼意志，也有助于培养坚韧不拔的品格。今天，两国武术运动员在同一舞台上切磋交流，相信这样的活动将进一步增进两国人民之间的理解与友谊，-韩春霖大使表示。