世卫组织：刚果（金）埃博拉疫情已致60人死亡 防控面临多重挑战

谭德塞周一刚刚结束对刚果民主共和国的访问。他在周三举行的媒体简报会上表示，他此行前往疫情重灾区伊图里省，并与政府官员、卫生工作者、社区和宗教领袖以及合作伙伴进行了广泛交流。

他说，尽管挑战依然严峻，但当地各界展现出的投入和决心令人鼓舞。

病例持续增加 风险等级维持不变

谭德塞介绍说，目前疫情已波及刚果（金）伊图里省、北基伍省和南基伍省的24个卫生区，共确诊344例病例，其中60人死亡。

随着积压病例调查工作的推进，疑似病例数量已从上周的1000多例降至目前的116例。

与此同时，乌干达已报告15例确诊病例和1例死亡病例，其中包括一名从刚果（金）前往阿联酋后再进入乌干达的患者。另有一名在刚果（金）感染的美国公民目前正在德国接受治疗。

世卫组织表示，正在与乌干达和阿联酋卫生部门合作，评估旅行期间的暴露风险并开展接触者追踪。

谭德塞指出，世卫组织对疫情的风险评估维持不变，即国家层面风险为“极高”，区域层面为“高”，全球层面为“低”。

患者康复带来希望

目前，布尼亚已设立三处埃博拉治疗中心，共配备80张病床；蒙布瓦卢、鲁旺帕拉、贝尼、戈马和布卡武等地也设有治疗点，更多医疗设施正在建设中。

谭德塞表示，迄今已有6名刚果（金）患者和2名乌干达患者康复出院。

他说，这证明只要能够及时获得医疗救治，并在出现症状后尽快前往医疗机构，感染者仍有机会战胜埃博拉病毒。

检测和追踪能力不足

谭德塞指出，当前疫情防控面临的首要挑战是检测能力不足。

世卫组织正在推动将实验室和诊断能力下放至蒙布瓦卢、贝尼、阿鲁、尼亚昆德和乔米亚等重点地区，以缩短确诊时间并提高应对效率。

与此同时，接触者追踪覆盖率远低于防控要求。目前仅约45%的密切接触者得到追踪，而有效控制疫情通常需要将这一比例提高到90%以上。

他说，持续动荡的安全局势、大规模人口流离失所以及跨地区流动，使追踪工作面临巨大困难。

呼吁解除全面旅行限制

谭德塞还对部分国家针对疫情采取全面旅行限制措施表示关切。

他说，这些措施正在扰乱医疗物资供应链，并影响疫情应对行动。

世卫组织建议各国通过机场、港口和边境口岸实施出境筛查，防止病例和密切接触者跨境传播，而不是采取全面旅行禁令。

他呼吁已实施相关限制措施的国家尽快解除禁令。

社区信任是防控关键

谭德塞特别强调，社区不信任已成为疫情应对的重要障碍。

他说，在访问期间，一些社区领袖仍表示怀疑埃博拉疫情是否真实存在。

目前，由于尚无针对本次本迪布焦型埃博拉疫情获批使用的疫苗和治疗药物，世卫组织正与合作伙伴加快推进临床试验工作，并支持分散式诊断能力建设。

防范下一次疫情

谭德塞强调，终结本次疫情的关键并不仅仅在于疫苗和药物。

他说，真正决定成败的是政府领导力、社区参与、伙伴关系以及公众信任。

他说：“我们一定能够控制这次疫情。刚果民主共和国已经成功遏制过16次埃博拉疫情，现在的问题只是需要多长时间。”

谭德塞指出，衡量成功的标准不仅是结束本次疫情，更在于防止未来再次暴发新的疫情。

他表示，如果当地民众虽然挺过了埃博拉，却因疟疾、营养不良、肺炎、腹泻、艾滋病或糖尿病等其他疾病而失去生命，那么国际社会并没有真正解决他们面临的健康危机。

他强调，在疫情结束之后，世卫组织仍将继续支持刚果（金）政府和当地社区，加强卫生体系和基本医疗服务建设，从根本上提升应对未来公共卫生危机的能力。