《玛丽亚·硕海：爱情与忠诚的故事》展览在哈萨克斯坦国立博物馆开幕

这部作品是珍贵史料，通过穆斯塔法硕海最亲密伴侣、终身伴侣玛丽亚·肖凯的回忆，全面展现20世纪上半叶复杂历史政治进程背景下这位杰出政治和社会活动家在流亡生涯中的生平和活动。作品第二部分中，收录玛丽亚·肖凯1961-1969年间写给突厥斯坦战俘阿利姆·阿尔马特的信件。

更新版新增此前未公布的档案材料、原版照片、私人信函和稀有资料，文本按照学术规范予以补充。书中不仅展现穆斯塔法·硕海的社会政治斗争，还通过玛丽亚·硕海的亲身见证，揭示其人性一面、家庭生活、流亡日常以及精神追求。

活动期间，克孜勒奥尔达大学穆斯塔法·硕海科研中心学术主任、教授、穆斯塔法研究专家阿卜迪扎勒尔·巴基尔发言。

他表示：“首先，衷心感谢出版并举办首发式的团队。玛丽亚·硕海对穆斯塔法·硕海的奉献无比特殊。我从未在任何俄文或哈萨克文文献中读到如此的忠诚与无私。他们1918年4月结婚，直至1941年12月共同生活23年。穆斯塔法去世后，玛丽亚又生活了近29年，但始终以‘我的穆斯塔法’相称。她的一生无论生前死后都对自己和伴侣所秉持的自由思想无比忠诚。“

据其介绍，这部书最初以俄文撰写，后以土耳其语出版。哈萨克文版于1998-1999年分册刊登，2007年再版。近四五年，在编制并出版穆斯塔法·肖凯百科全书时，决定将其作为独立专著出版。

本次版本特色在于完整收录玛丽亚回忆，并新增哈萨克著名小提琴家阿利姆·阿尔马特相关资料。

据悉，阿利姆·阿尔马特在德国期间结识玛丽亚·硕海，1948-1950年在一栋公寓内居住。玛丽亚返回土耳其时，将许多个人物品托付给他。这些材料后来经著名研究者巴克特·萨德科娃之手进入学术流通。

“另一重要细节是穆斯塔法兄长瑟兹德克曾说‘你身边将有真正忠诚的伴侣’，此言载于玛丽亚书中，并在现实中得到印证。在穆斯塔法1942年去世之后，玛丽亚整理所有档案，交巴黎突厥斯坦研究所保管。完成整理后，她才开始写作。尽管在战乱、集中营和各种压力下，她小心阅读穆斯塔法来信，必要时焚毁，但信件精神与内容完整保留在回忆中。”

首发式同期展览展出玛丽亚·硕海多年保存的夫妇生活原版照片，以及穆斯塔法与玛丽亚共同家庭朋友和同时代人相关历史资料、稀有文件和视觉材料。近50件展品全面展现夫妇精神纽带、充满命运考验的流亡生活以及对自由理念的忠诚。

活动吸引穆斯塔法·硕海遗产研究学者和历史学家、创意知识界代表、高校教师和学生，以及媒体代表参加。

活动中，院士、穆斯塔法研究专家、哈萨克斯坦议会参议院议员达尔汗·克德尔艾里发言，特别强调玛丽亚·硕海的历史形象：

“在艰难时期冒死从死神手中救出阿拉什贵人的玛丽亚夫人，被同时代人尊称为‘汗嫂（Хан жеңге）’。尤其1918-1919年，为与丈夫在里海对岸高加索重逢，她穿越沙漠，向饥饿民众提供大量帮助。后来到欧洲后，她放弃挚爱的歌唱家职业，从事幕后工作，为穆斯塔法·硕海能够自由从事政治创造各种条件。穆斯塔法去世后，她完整收集遗产，确保流传至今。我们手中保存玛丽亚嫂子回忆俄文原稿及其土耳其文、法文初译本。这些珍贵遗产由哈桑·奥拉尔泰托付给我们。未来计划将这些展品移交博物馆收藏。”

展览《玛丽亚·硕海：爱情与忠诚的故事》主要目的是通过20世纪初民族解放运动杰出人物穆斯塔法·硕海终身伴侣玛丽亚·肖凯的无私奉献和精神坚韧，全面展现其社会政治活动。展览中，玛丽亚形象不仅作为历史人物妻子，还作为流亡条件下思想伙伴、精神支柱和历史记忆守护者得以呈现。

展览同时旨在弘扬人类历史上罕见的忠诚与无私、人道主义与信守承诺的高尚典范。通过穆斯塔法与玛丽亚·硕海的精神纽带、共同理想道路上的坚韧以及充满艰辛的命运，凸显夫妇伙伴关系的历史意义、道德责任在人格形成中的作用以及公民立场的价值。

穆斯塔法·硕海（1890-1941）是20世纪初哈萨克斯坦和中亚突厥民族最杰出的政治家、思想家和民族解放运动领袖之一。他出生于锡尔河畔贵族家庭，早年求学于塔什干和圣彼得堡帝国大学法学院，深受民主自由思想熏陶。 1917年俄国革命后，穆斯塔法·硕海积极投身民族独立事业，任阿拉什自治政府外交部长，推动建立统一独立的阿拉什国家。1921年起流亡欧洲，主要定居巴黎，他创办《青年突厥斯坦》杂志，持续宣传民族统一与独立理念，揭露殖民压迫，呼吁国际关注中亚人民命运。一生忠于理想、拒绝妥协的硕海，与妻子玛丽亚共同守护民族复兴火种，其精神遗产至今激励哈萨克斯坦人民追求独立、团结与繁荣，被誉为中阿拉什运动的不朽象征。

【编译：木合塔尔·木拉提】