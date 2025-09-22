阿斯塔纳矗立起“生命之树”：团结与和谐的新象征

“生命之树”项目始于三年前，当时在教宗参加的宗教领袖会议期间，纪念碑地基奠下，并在中心栽种了一棵橡树。随后，整体外观确定为象征四方的毡房造型，而内部设计由哈萨克斯坦青年雕塑家铁米尔兰·特列斯与其导师、英国雕塑家尤努斯·萨帕尔贾尔共同完成。

Фото: Ағыбай Аяпбергенов/ Kazinform

据介绍，他们在仅一周时间内完成了构思，提出以四种宝石作为象征，分别装饰四面内墙。项目历时8个月完成，部分构件在俄罗斯制作，意大利提供半宝石材料，铜制雕塑则在圣彼得堡铸造。

蓝宝石（Sapphire）：象征宇宙与自然的和谐秩序，寓意灵魂与大自然的统一。

祖母绿（Emerald）：展现多层次世界结构，中央的燕子巢寓意民族团结与家庭和睦。

钻石（Diamond）：以白方解石呈现，象征坚毅、精神力量与勇气，献给母亲与女性。

红宝石（Ruby）：象征太阳、生命与繁荣，体现民族对未来的信心与发展之路。

Фото: Ағыбай Аяпбергенов/ Kazinform

Фото: Ағыбай Аяпбергенов/ Kazinform

纪念碑内部墙面采用镜面不锈钢，不仅增加空间效果，还寓意“人是世界的一部分”。墙面浮雕展现树木、四季与自然万物的关联，象征宇宙的循环与和谐。

值得一提的是，铁米尔兰·特列斯1989年出生于奇姆肯特，曾在中国学习书法，在马来西亚学习建筑模型设计，2016年回到哈萨克斯坦后专注于艺术创作。

Фото: Ағыбай Аяпбергенов/ Kazinform

Фото: Ағыбай Аяпбергенов/ Kazinform

【编译：达娜】