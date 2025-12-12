土耳其实施酒店入住新规：禁止影印或扫描游客护照

土耳其个人数据保护委员会发布了一项决定，对常规入住程序进行了重大修改：酒店现被禁止拍摄、扫描或以其他方式复制游客的护照等身份文件。

这项改变旨在加强数据保护，并提高公众对土耳其旅游基础设施的信任。

引入新规的原因是加强个人数据保护。此前，护照副本通常会被保存，有时甚至长达数年，缺乏适当监管。这带来了游客信息泄露和被滥用的风险。新规定正式宣布保存护照副本的做法为非法。

酒店现在有义务停止任何形式的证件复制行为，并且所有现存的存档副本都必须被销毁。

入住登记如何操作？

根据更新后的政策：

酒店工作人员将只对原始证件——护照或身份证进行目视检查；

所需信息（姓名、文件号码、入住日期）将被直接输入土耳其内政部YAZOK系统，该系统是e-Devlet国家门户网站的一部分；

不允许拍摄照片、扫描或制作纸质副本。

通过这种方式，游客的数据将立即进入国家系统，并按照既定的安全标准进行存储。

酒店要求提供证件副本时应如何处理？

如果酒店要求客人复印、扫描或拍照其护照，客人可以引用于12月9日生效《关于记录身份证件复印件的原则性决定》相关规定，明确拒绝。

这项规定同时适用于外国游客和土耳其本地公民。

【编译：阿遥】