阿克套崛起为突厥电影新高地：“科尔库特·阿塔”国际电影节圆满落幕

电影节吸引了来自突厥国家的导演、演员、制片人及广大观众参与，彰显了其文化影响力。在为期四天的活动中，突厥世界电影峰会成为重头戏，主题为“突厥世界与电影：合作新视野”。来自各国政府机构、电影协会、专家和电影从业者的代表齐聚一堂，深入探讨国家电影政策、国际合拍片前景、联合项目实施以及通过电影强化文化联系等议题。

峰会期间，哈萨克斯坦国家电影扶持中心与阿塞拜疆、吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦、土耳其和乌兹别克斯坦的电影机构签署了合作备忘录。这些协议旨在推动剧情片、纪录片和动画片的联合制作，举办大师班和研讨会，促进专业技能交流，并弘扬突厥民族的文化遗产。

Фото: ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі

电影节展映了来自突厥国家的47部影片，涵盖多种类型，由国际评委会进行评审。最终，吉尔吉斯斯坦影片《黑·红·黄》摘得“最佳剧情片”奖；哈萨克斯坦导演阿鲁安·阿纳尔泰凭借《悼念》荣膺“最佳导演”；哈萨克斯坦纪录片《姜饼》则在“最佳纪录片”类别中拔得头筹。上述两部哈萨克斯坦获奖影片均由文化与信息部及国家电影扶持中心资助。

阿塞拜疆编剧塔列赫·尤兹别科夫凭借《可能》获得“最佳编剧”奖；乌兹别克斯坦演员尤尔杜兹·拉贾博娃（《Shamskamar》）和土耳其演员米奈·多安（《铁轨之外》）共享“最佳女演员”殊荣；阿塞拜疆演员帕尔维兹·马梅德尔扎耶夫则凭借《石油》夺得“最佳男演员”奖。

TÜRKSOY特别授予哈萨克斯坦演员萨马尔·叶斯利亚莫娃“突厥文化贡献奖”。评委会特别奖颁给了土库曼斯坦的《书》和吉尔吉斯斯坦的《Kachkyn》。此外，国家电影扶持中心主席库尔曼别克·朱马加利向“电影公园”影院连锁负责人阿勒马兹·马尔迪巴耶夫颁发特别奖，以表彰其对哈萨克斯坦电影发展的贡献。

此次电影节不仅展示了突厥国家电影的多样性与创造力，也为区域文化合作搭建了重要平台。阿克套通过成功举办这一国际盛事，进一步奠定了其在突厥世界电影版图中的独特地位。

值得一提的是，阿克套是2025年度突厥国家组织文化之都。

【编译：木合塔尔·木拉提】