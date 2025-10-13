哈萨克斯坦崛起为全球对话中心：2025年世界包容教育大会即将在阿拉木图召开

包容教育：国家战略的重点

包容教育是哈萨克斯坦国家政策的核心支柱之一。总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫多次强调，为所有儿童提供平等的教育机会至关重要，不论其身体、心理或社会背景如何。2021年，哈萨克斯坦通过了《<关于修订和补充哈萨克斯坦共和国部分立法法案的法律>》，为有特殊教育需求的学生在各级教育中创造了更有利的条件，为包容教育的全面发展奠定了法律基础。

今年初，哈萨克斯坦在伦敦举办的全球最大教育科技展Bett Show上正式宣布，首届世界包容教育大会将在哈萨克斯坦举行。这一消息引发了国际社会的广泛关注，凸显了哈萨克斯坦在全球教育领域的影响力。

大会亮点与全球参与

2025年世界包容教育大会由哈萨克斯坦教育部和阿拉木图市政府联合支持，英国国际包容实践论坛（IFIP）与哈萨克斯坦“HOPE”（Help Others Pursue Education）基金会共同发起。大会将聚焦实践经验，强调“三位一体”模式——即教育创新、技术进步和企业合作，同时特别关注人工智能和新技术的应用。

预计将有来自40个国家的1200多名代表参会，包括各国部长、专家、国际组织代表，以及顶尖大学、研究机构和教育科技企业的负责人。全球企业领袖的参与不仅将为哈萨克斯坦带来战略合作机遇，还将吸引国际投资，进一步提升其在全球舞台上的影响力。

丰富议程与创新展示

大会内容丰富多样，涵盖多个重要环节。其中，“全球包容教育趋势：挑战与解决方案”圆桌会议将探讨关键议题；全体会议将聚焦国际合作与包容教育政策的创新；此外，还将设置最佳实践交流平台，促进全球经验分享。

与此同时，大会期间将举办一场教育、数字技术和无障碍环境领域的创新展览，展示国内外企业的最新成果。这不仅为与会者提供了前沿技术体验的机会，也为哈萨克斯坦的教育科技发展注入了新动力。

阿拉木图宣言：引领未来

大会的另一亮点是讨论《阿拉木图宣言》草案。这份具有里程碑意义的国际文件旨在为全球包容教育的未来发展提供指导方向，预计将成为大会的重要成果之一。

世界包容教育大会的举办不仅彰显了哈萨克斯坦在教育领域的雄心，也标志着其作为全球对话中心的崛起。

通过此次盛会，哈萨克斯坦不仅向世界展示其在包容教育领域的成就，还为全球教育公平的推进贡献了独特的力量。

未来，哈萨克斯坦有望在国际合作、教育创新和可持续发展领域扮演更加重要的角色。

【编译：木合塔尔·木拉提】