阿斯塔纳掀起文化快闪接力 阿拜诗歌朗诵活动火遍全国

据阿斯塔纳市政府新闻办公室消息，一项旨在纪念阿拜·库南拜吾勒诞辰的文化活动正在社交媒体平台上广泛传播。市民、艺术家、运动员、学生、青年活动家以及来自各行各业的专业人士纷纷参与其中，朗诵阿拜的诗作并录制视频上传，同时将“接力棒”传递给他人。相关视频以 #Абай180жыл 和 #Abai180 为话题标签发布，逐渐演变为一场全国性的文化运动。

—这不仅仅是一场挑战，更是一场真正的文化接力。我们希望借此机会，不仅庆祝阿拜的诞辰，还能激发人们对他丰富精神遗产的深入理解。-有参与者在视频中表示。

人们通过朗诵阿拜的诗歌和《箴言录》片段，分享对其思想和哲学的个人感悟，并邀请更多人加入这场快闪式文化传播活动。

首都居民指出，阿拜诞辰纪念日是回顾民族精神与传统价值观的重要契机。

值得一提的是，8月10日是伟大诗人、启蒙思想家阿拜·库南拜吾勒的诞辰。今年是他诞生180周年，阿斯塔纳市自年初起已陆续开展各类庆祝活动，涵盖教育、文化、体育等多个领域，累计举办超140场相关活动。

在20世纪初民族觉醒的关键时刻，阿拉什党人——由阿里汗·博凯汗、阿赫梅特·拜图尔森吾勒等知识分子领导的政治运动先锋，将阿拜的思想与创作视为指引民族解放的灯塔。他们以阿拜的精神为依托，倡导哈萨克文化的复兴与国家自治，致力于摆脱殖民压迫，重建民族家园。阿拜与阿拉什党人相互交织，共同点燃了哈萨克民族追求自由与独立的不灭火种，为哈萨克斯坦的现代化进程奠定了坚实基础。

【编译：阿遥】