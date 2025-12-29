中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
    09:35, 29 12月 2025 | GMT +5

    土耳其无人作战飞机实现自主编队飞行 系世界航空史上首次

    哈萨克国际通讯社讯）据阿纳多卢通讯社报道，土耳其工程师研发的Bayraktar KIZILELMA无人作战飞机两架原型机首次在世界航空史上成功自主完成“编队飞行”任务。

    Түркия, Bayraktar KIZILELMA, әскери дрон, әскери авиация, ұшқышсыз ұшу аппараты
    Фото: Анадолу

    此次飞行测试旨在验证智能系统对无人作战飞机群的控制能力。

    Baykar公司表示，工程师们持续完善土耳其首款无人作战飞机Bayraktar KIZILELMA的性能，分阶段引入新功能和能力。

    测试在乔尔卢市AKINCI飞行训练与测试中心进行，两架不同原型机的Bayraktar KIZILELMA同时在空中执行任务。

    测试中，第三原型机PT3和第五原型机PT5依次起飞。借助Baykar工程师开发的智能算法，两架无人作战飞机同步协调机动动作，实现配对编队飞行。

    由此，世界航空史上首次实现无人作战飞机在无飞行员参与的情况下，以紧密编队自主协调机动。

    这一技术水平使以往由有人驾驶军用飞机执行的复杂任务转移至自主系统成为可能。该能力为在一架领机指挥下多架无人平台联合执行任务，以及空中位置自动调整创造了条件。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

