土耳其企业将在哈萨克斯坦建设食品明胶生产厂

Iskefe Holding 计划于明年启动建设一家年产7,000吨食品明胶的高技术工厂，项目总投资额为225亿坚戈。萨帕若夫表示，该项目对推动哈萨克斯坦加工工业发展具有重要战略意义，将促进动物皮革原料的深度加工，提高行业整体效益。

目前，哈萨克斯坦共有11家企业从事动物皮革初加工，每年能够处理330万张牛皮和310万张羊皮及山羊皮。但整体利用率依然偏低，去年仅有5.9%的皮革原料得到加工，7.7%被出口，而多达86.4%的原料因缺乏需求未被利用。

Фото: gov.kz

萨帕若夫强调，新工厂将显著提升皮革加工能力，提高行业效率并扩大出口潜力。政府将为项目实施提供全面支持。他同时介绍了国家在皮革和羊毛加工领域提供的多项扶持措施，包括投资补贴、羊毛剪取站和移动加工设备补贴、加工羊毛的农户补贴、水电及税收优惠等政策。

根据《2024—2028年农产品深加工发展综合计划》，哈萨克斯坦计划新建70多个羊毛收储点和约200个皮革收购点，以建立稳定的原料供应体系，为加工企业提供长期保障。

Iskefe Holding 代表表示，对项目在哈萨克斯坦落地充满信心，并认为新工厂将推动加工工业的长期发展，创造新的就业岗位，并提升高附加值产品的出口规模。

目前，哈萨克斯坦与土耳其的商业合作正在积极推进。双方正在实施总价值11亿美元的14个联合项目，其中7个已成功落地。

【编译：达娜】