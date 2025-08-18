巴甫洛达尔州查处逾千起双重国籍案件

—今年，巴甫洛达尔州共发现1047起双重国籍情况。其中，28人因未按规定上报已取得外国国籍，以及在丧失哈萨克斯坦国籍后仍使用哈方证件而受到处罚。同时，还有公民在德国、美国、土耳其、波兰、西班牙和捷克等国完成退籍手续的案例。-州警察厅移民服务处处长哈纳特·萨尔托夫介绍说。

根据相关法律，哈萨克斯坦公民一旦取得外国国籍，必须在30天内向移民部门报备，并申请退出哈萨克斯坦国籍。但现实中，许多人在获取外国国籍后未履行退出手续，从而形成非法双重国籍。与此同时，也有人试图利用双重身份谋取养老金、生育津贴等不当利益。

去年，哈萨克斯坦对入籍要求进行了新的调整，凡是申请哈萨克斯坦国籍的外国人，需具备基本的哈萨克语能力，并了解国家历史和宪法的基础知识。这项新规已被纳入《移民问题法》，旨在帮助外国人更快融入哈萨克斯坦社会。为此，哈通社特别推出了一份详细的入籍指南，供有意入籍者参考。

【编译：阿遥】