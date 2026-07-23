QS最佳留学城市排名：阿拉木图、阿斯塔纳双双升位

（哈萨克国际通讯社讯） 国际高等教育分析机构QS Quacquarelli Symonds近日发布2027年QS最佳留学城市（QS Best Student Cities）排名，阿拉木图和阿斯塔纳排名均有所提升，进一步彰显哈萨克斯坦作为地区高等教育中心的吸引力。

其中，阿拉木图较上一年上升13位，首次位列全球第78位，不仅创下哈萨克斯坦城市在该排名中的历史最佳成绩，也是中亚地区排名最高的城市。阿斯塔纳上升8位，排名升至全球第119位。两座城市均位居中亚地区前列。

QS最佳留学城市排名从大学学术声誉、城市吸引力、毕业生就业竞争力、教育和生活成本、国际学生多样性以及学生评价六个维度，对全球城市进行综合评估。本次共有150座符合人口规模及高校数量等条件的城市入选。

阿拉木图的优势主要体现在高等教育资源。共有9所高校进入2027年QS世界大学排名，使其在“高校排名表现”指标中位列全球第50位，展现了当地高校体系的整体实力。

在教育和生活成本方面，哈萨克斯坦保持较强竞争力。阿斯塔纳在教育和生活成本指标中位列全球第9位，阿拉木图位列第24位，使两座城市成为国际学生较具性价比的留学目的地。

此外，两座城市在“国际学生多样性”指标上的表现也持续提升，反映出哈萨克斯坦高校对国际学生的吸引力不断增强。

此次排名提升进一步体现了哈萨克斯坦高等教育国际竞争力的增强，也有助于提升该国在全球教育版图中的影响力。