春季融雪洪灾：洪水退去 超5.1万人返回家园

据哈萨克斯坦紧急情况部消息，在今年席卷全国多地的春季融雪洪水灾害期间被疏散的群众当中，目前已经有超过5.1万人返回了家园。

各地临时安置点中当前尚有5000多人暂居。哈国所有被水淹没的受灾地区，合计抽排水总量达到了1700万立方米。

遭洪水淹没区域正在开展哪些工作？

在北哈州彼得罗巴甫尔市和克兹勒扎尔县，借助抽水设备和移动泵站的帮助，当地抗洪部门完成了对被淹没的174栋房屋建筑周边积水的清理工作。

在阿特劳州库勒萨热县，正在对被淹居民点开展抽水和消毒工作。

在紧急情况部辐射、化学和生物防护部门的协助下，对彼得罗巴甫尔市 326 所被淹房屋、阿特劳州库勒萨热县7.65万平方米的被淹区域进行了消毒清理。

国防部军人对西哈州捷列克季区波德斯特普诺埃村和安加蒂村总面积71公顷的被淹区域进行了消毒。

采取了哪些措施以防止相关区域再度被淹？

有关部门正在时刻对伊希姆河水文情况进行监测。阿特劳市和库尔曼哈兹区防洪应急坝建设工作仍在持续进行。阿克托别州正在对水坝进行加固。

最新数据

已经完成了对10 013栋居民房屋和3 215处庭院的积水清理和改道工作，抽排融雪洪水总计达到1700万立方米。目前已有51 111名被疏散居民返回家园，尚有5 355人居住在临时安置点中。

仍在参与抗洪就在的紧急救援和抗洪工作人员总数为10 827人，技术装备1 247台，抽水设备332台，船舶57艘，空中载具5架。

全国共有10个地区发布了洪水紧急情况状态，包括：阿拜州、阿克莫拉州、阿克托别州、阿特劳州、西哈州、卡拉干达州、库斯塔奈州、巴甫洛达尔州、北哈州和乌勒套州。

为了纠正执行机构在洪灾初期出现的失误，总统紧急作出了具体指示。目前政府正在采取一切必要措施，努力消除洪灾造成的影响。

组建了由政府总理领导的抗洪指挥部，总理、副总理和紧急情况部部长正在各个灾区进行巡视。

托卡耶夫总统强调，所有救援工作都将直接受到总统的监督。

根据此前报道，至2024年5月4日为止，已有16 168户受灾家庭收到了总计57亿坚戈的政府补偿金，用于补偿在洪水期间承受的财产损失。此外，针对洪水期间养殖户的牲畜损失，政府另外提供了总计9.16亿坚戈的补偿。

【编译：木合塔尔·木拉提】