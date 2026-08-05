哈萨克斯坦过去10年超160万人献血 男性占七成以上

（哈萨克国际通讯社讯） 哈萨克斯坦输血学科研生产中心公布的数据显示，2016年至2026年，全国累计超过160万人参与献血，其中男性捐献者占72%，女性占28%。目前，哈萨克斯坦已登记常规献血者超过14万人。

从年龄结构来看，31岁至50岁的公民是献血主力，占全部捐献者的48%。输血学科研生产中心公共关系与合作部负责人阿尔玛·杰梅乌奥娃表示，这一年龄段人群通常更符合献血相关健康要求。

18岁至30岁的献血者占38%。她指出，这一比例表明，越来越多年轻人积极参与无偿献血。

51岁以上献血者占14%。她表示，该年龄段是否适合献血需根据个人整体健康状况进行评估。

杰梅乌奥娃介绍，献血工作不仅关注献血者自身安全，也高度重视受血患者的健康保障。每位献血者在每次献血前都必须接受医学检查，医生将依据检查结果评估其身体状况，并决定是否允许献血或捐献血液成分。

根据哈萨克斯坦现行规定，男性全血捐献者每年最多可献血6次，女性每年最多可献血4次；采用单采技术捐献血小板的献血者原则上每两周可捐献一次。献血频次将结合个人健康状况、医学检查结果以及捐献血液成分类型进行个体化确定。