    22:16, 12 11月 2025 | GMT +5

    哈萨克斯坦农村教育提升项目跻身全球百强创新榜

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦发展农村学校的经验首次入选HundrED Global Collection 2026国际评选主榜单。

    Фото: Furo.kz

    该榜单收录了全球值得推广的100个教育创新案例。

    每年，总部位于芬兰的非政府组织HundrED都会在全球范围内评选出最具成效、最具影响力、能够推动教育变革的实践案例。2025年，HundrED共收到来自70个国家的800多份申请，专家筛选出150个入围项目，最终确定百强名单。其中，AITAS基金会下属教育可持续发展基金实施的“通过数字技术提升小型学校潜力”项目成功入选。

    与哈萨克斯坦一同上榜的还有来自英国、加拿大、印度、挪威和美国等国的教育项目，这些创新成果共同塑造着全球教育的未来。

    HundrED研究总监卡特琳·伯格斯特伦表示，HundrED Global Collection 2026表彰的是真正能够改变教育体系的解决方案。“哈萨克斯坦在支持农村学校方面所做的工作，是一个大规模、可持续教育模式的生动范例。”

    值得一提的是，2023-2024年间，教育可持续发展基金在阿克托别州实施了一项旨在提升农村小型学校教学质量的综合项目。

    该项目覆盖134所小型学校和12所示范中心学校，改善了数字基础设施，为教师提供了新教学方法培训，并引入混合式和远程教学模式。独立评估显示，教师与学生的表现显著提升，获得了HundrED国际专家的高度认可。

    总体来看，入选全球百强教育创新榜的项目来自52个国家。每年，HundrED榜单项目都会吸引国际教育机构和捐助者的关注，其成果正在成为多国教育改革的组成部分。

    哈萨克斯坦的小型学校支持模式被认为是通过国家、企业和社会伙伴关系缩小城乡教育质量差距的典范。

    【编译：阿遥】

    哈萨克斯坦 教育 阿克托别
