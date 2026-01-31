全球白银市场持续供需缺口 助力中亚矿业全产业链升级

技术革命驱动：白银步入“战略资源”时代

根据白银协会的年度报告，白银已成为蓬勃发展的现代经济领域中不可或缺的核心资源。随着数字技术和清洁能源转型的加速，白银在太阳能电池板、电动汽车、电子产品、数据中心及人工智能硬件中的应用日益广泛。这使其不再仅仅是传统的贵金属，而成为了关乎未来科技发展的战略资源。

受此支撑，银价自2026年初以来已上涨逾30%，年增长率更是突破200%。这一剧烈波动促使各大跨国公司纷纷重新审视并调整其储备策略。

价格暴涨的三重逻辑

专家分析认为，当前白银市场正处于连续第五年的系统性短缺状态。预计2026年全球白银缺口可能高达1.2亿至1.3亿盎司。

Фото: goldmarket.fr

工业需求激增： 工业用银占据白银总消费量的约60%。凭借卓越的导电性，仅光伏产业每年就消耗超过5000吨白银。AI算力基础设施及电动汽车产业的爆发进一步推高了需求。

供应增长滞后： 绝大部分白银是作为铜、锌开采过程中的副产品产生的。这意味着即便市场价格走高，矿山也难以在短期内迅速扩大产能。

投资避险情绪： 在宏观经济动荡及美联储降息预期的背景下，2025年起，大量投资者将物理白银视为与黄金同等的避险资产，纷纷入场增资。

中亚国家的经济利好

吉尔吉斯斯坦经济学博士、资深专家托隆别克·阿布德罗夫在接受哈通社采访时指出，银价突破百美元大关对中亚国家而言，绝非单纯的短期金融新闻，而是一个极其重要的市场信号。

Фото: kumtor.kg

阿布德罗夫表示，中亚地区、尤其是多金属矿产发达的国家，正面临通过自然资源溢价实现实际收益跨越式增长的机会：

增加外汇收入与货币稳定： 通过高价出口金属，不仅能增加外汇储备，还能有效缓解本国货币的贬值压力。

提振财政预算： 随着矿企盈利增长，国家在税收、矿产开采费及股权分红方面的收益将显著增加，这笔资金可精准投向基础设施、教育及社会项目。

激活地质勘探与投资： 此前因成本过高被搁置的项目现在重新具备了商业价值，将吸引大批投资者进入，从而创造更多就业岗位。

阿布德罗夫进一步强调，由于中亚国家的白银多以伴生形式产出，高银价将激励企业引入现代提炼技术，减少废渣中的白银损耗。这种“深加工”的提升将在国内创造更多的附加值。

区域协作与战略前景

针对中亚各国的具体优势，阿布德罗夫逐一分析：

—哈萨克斯坦可凭借成熟的多金属工业体系，通过白银的商业化增量直接获益。乌兹别克斯坦冶金企业的出口潜力和行业现代化改造将获得强力引擎。吉尔吉斯斯坦金银合金的整体价值将随银价上涨，提升矿山开采的综合效率。塔吉克斯坦曾被认为开发难度大的巨型银矿有望重新唤醒投资者的兴趣，-他说。

Фото: Nano Banana Pro

这位经济学家最后建议，中亚各国不应将此视为“意外之财”，而应通过明确资源开发规则、加强本土精炼设施建设、以及避免经济过度单一化等战略手段，将短期红利转化为长期竞争力。通过在全球绿色与数字经济供应链中占据稳固位置，中亚地区有望实现从资源供应者向战略合作方的跨越。

【编译：阿遥】