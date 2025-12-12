报告显示：全球10%人口掌握75%的财富

报告指出，尽管全球经济总体仍在增长，但增长成果的分配高度不均衡。研究认为，全球不平等已不再只是经济发展的副产品，而正逐步演变为一种结构性现象，不仅影响收入分配，也对政治格局、气候政策以及经济体系的长期稳定构成深远影响。

财富高度集中趋势持续加剧

报告估算，2025年全球最底层50%人口仅拥有约2%的资产，而最富裕的10%人群控制着全球75%的财富，并获取了全球约53%的总收入。相比之下，全球一半人口的收入占比不足10%。这一现象不仅反映社会分层的加深，也显示出全球范围内经济权力正在重新分配。

报告指出，自上世纪90年代中期以来，亿万富翁和千万富翁的财富年均增长率约为8%，几乎是全球底层一半人口收入增长速度的两倍。资本积累在高收入群体中明显快于整体经济增长。

数据显示，目前全球排名前0.001%的不足6万人，其资产总额约为全球一半人口财富总量的三倍。该群体在全球财富中的占比已从1995年的约4%上升至2025年的6%以上，资源集中趋势不断加速。

增长更多依赖资本而非劳动

报告认为，全球财富分配的逻辑正在发生变化。经济增长越来越少通过工资体系进行再分配，而更多通过资本所有权固化下来，发展成果主要流向已拥有资产的人群。

气候危机映射经济不平等

报告还指出，经济不平等与气候危机之间存在直接关联。全球最富裕的10%人口与资本相关的温室气体排放量占比达77%，与消费相关的排放占比约47%。相比之下，全球最贫困的一半人口仅贡献约3%的资本相关排放。

研究人员指出，尽管贫困群体对气候变化的贡献最小，却承受着最严重的气候损失，财富高度集中不仅加剧经济失衡，也带来环境层面的不平等。

性别差距与“隐形经济”问题

报告强调，性别不平等仍是全球不平等的重要结构性因素。数据显示，全球女性仅获得约28%的劳动收入，这一比例自1990年以来变化不大。

在将无偿家务和照护劳动纳入统计后，女性平均每周工作约53小时，男性为43小时，但女性的小时收入仅为男性的32%。这一差距限制了女性的资本积累能力，并加剧不平等的长期再生产。

地区差距与机会不平等

在地区层面，获取人力资本的机会差距同样显著。北美和大洋洲的人均月收入超过3800欧元，而撒哈拉以南非洲仅约300欧元。

教育投入差距更为突出。2025年，撒哈拉以南非洲每名学生年均教育支出约220欧元，而北美和大洋洲超过9000欧元，差距达40倍以上。这种结构性差距导致“机会不平等”不断自我强化。

金融体系中的资源转移机制

报告指出，国际金融体系在维持全球不平等中发挥着关键作用。专家估算，每年约有相当于全球GDP 1%的资源通过债务偿付、利润汇回等方式，从发展中国家流向发达经济体。

这一规模约为全球发展援助总额的三倍，严重限制了贫困国家在教育、医疗和基础设施领域的投资能力，形成持续的净资源外流机制。

政策选择决定不平等走向

报告强调，当前的不平等水平源于政治和制度选择，而非经济发展的必然结果。作者指出，实施累进税制、扩大人力资本投资以及改革全球金融架构，是缓解不平等的关键政策工具。

专家估算，即便对超高净值人群征收适度的全球财富税，也可额外创造相当于全球GDP 1%的财政收入，用于社会保障和气候项目。报告警告，如不采取改革措施，财富集中趋势将持续加剧，对经济韧性和社会稳定构成风险。

