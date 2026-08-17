全球125个国家读者对哈萨克文学表现出浓厚的兴趣

如今，哈萨克斯坦作家的作品已被翻译成数十种语言，在国外出版发行，并被世界各国一流图书馆和大学收藏。哈萨克斯坦古典文学和现代散文的外国读者数量也在不断增长。

当代哈萨克诗歌和散文选集已被翻译成六种联合国官方语言——英语、阿拉伯语、西班牙语、汉语、俄语和法语，并出版发行。这些选集总发行量达12万册，分发至90多个国家的2.3万多家图书馆、大学和研究中心。

近年来，哈萨克文学作品的翻译工作蓬勃发展。斯玛古勒·耶鲁拜的小说《Aqbozuy》被翻译成西班牙语出版，卡布德什·朱马德洛夫的《Daraboz》、包尔詹·莫穆舒吾勒的《Ushqan Uia》和阿兹勒汗·努尔沙伊科夫的《Mahabbat Qyzyq Mol Jyldar》被翻译成英语出版，杜拉特·伊萨别科夫的小说《Qaragyn》被翻译成法语出版。穆赫塔尔·奥埃佐夫的《Kokserek》和伊利亚斯·叶森别林的小说《Aiqas》被翻译成中文，别尔德别克·索克帕克巴耶夫的短篇小说《Mening Atym Qoja》被翻译成法语。此前，这些作品已被翻译成英语、德语、俄语、乌兹别克语等多种语言出版。

外国读者对哈萨克斯坦古典文学也十分感兴趣。穆赫塔尔·奥埃佐夫的史诗小说《阿拜之路》、阿拜·库南拜吾勒的《阿拜箴言录》以及伊利亚斯·叶森别林的历史三部曲《游牧民族》等作品在世界范围内广为人知。

国内出版社每年都会参加法兰克福国际书展、博洛尼亚国际儿童书展、阿布扎比国际书展、北京国际书展和伦敦书展等国际书展。去年，哈萨克斯坦在法兰克福书展上展出了137本图书，在博洛尼亚国际儿童书展上展出了24本，在阿布扎比国际书展上展出了27本。

哈萨克斯坦书籍在国际比赛中也备受推崇。在2025年巴库国际书籍艺术大赛上，《术赤汗：大乌鲁斯的统治者》一书荣获大奖。

图书馆和数字资源在向世界推广本国文学方面也发挥着重要作用。哈萨克斯坦共和国国家图书馆的常客包括来自印度、中国、美国、土耳其、德国、日本、法国、英国等国家的公民。

哈萨克斯坦国家学术图书馆的资源被来自全球120个国家的读者使用。哈萨克斯坦国家电子图书馆的用户则来自125个国家。外国读者尤其对哈萨克文学、哈萨克斯坦历史以及突厥世界的研究和珍稀出版物感兴趣。

此外，哈萨克斯坦文学中心网络正在海外发展壮大。目前，已有41个国家的国家图书馆设立了此类中心，包括匈牙利、土耳其、中国、法国、日本、美国、意大利、芬兰和巴西。这些中心的藏书定期补充，新增哈萨克斯坦出版的书籍。