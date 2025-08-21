世卫组织：全球12亿儿童遭体罚 危害严重影响深远

据联合国日内瓦办事处官网20日发布的消息，世卫组织在其最新发表的《儿童体罚的公共卫生影响报告》中指出，全球每年约有12亿0岁至18岁儿童遭到“体罚”。来自58个国家的数据显示，在过去一个月内遭体罚的儿童中，17%遭遇了头面部打击、猛烈反复殴打等极端形式的家暴。

报告显示，家庭暴力和校园体罚现象均普遍存在。多哥、塞拉利昂、塞尔维亚报告的家庭体罚率均超过60%，非洲和中美洲报告有70%的儿童曾在学校遭到体罚。

报告还显示，最易遭受体罚的高风险儿童群体包括：残疾儿童；父母有体罚经历的儿童；父母存在药物滥用或心理健康问题的儿童。此外，贫困、种族主义和歧视等更广泛的社会因素加剧儿童遭到体罚的风险。

报告指出，儿童体罚造成的健康危害深远而广泛。除即时性身体损伤外，还会引发有害生理反应，包括应激激素反应性升高、大脑结构与功能的异常改变，这些都可能对健康发展造成持续性破坏。对49个中低收入国家的分析表明，与未遭受体罚的同龄人相比，遭受体罚的儿童发育达标率平均低24%。

报告指出，体罚对儿童心理健康损害同样严重，影响往往持续至成年阶段。具体表现为焦虑、抑郁、成瘾物质滥用等精神障碍发病率，以及自杀意图和行为的升高。

报告还指出，体罚还会引发广泛社会后果。遭受体罚的儿童更易出现攻击行为、学业适应困难，在成年后容易卷入暴力行为、实施反社会或犯罪活动。

世卫组织强调，尽管许多国家已明令禁止体罚，但该行为仍持续存在。必须在法律措施之外，同步开展公众宣教，并为父母、看护人及教师提供直接支持，从而推动积极、非暴力的管教方式。