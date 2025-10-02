17:52, 02 10月 2025 | GMT +5
欧佩克预测：全球石油需求至2050年将达3.78亿桶/日
（哈萨克国际通讯社讯）在“哈萨克斯坦能源周—2025”和第十六届KAZENERGY欧亚论坛上，石油输出国组织（欧佩克）石油研究部主任贝赫鲁兹·拜卡利扎德发布了该组织对全球石油市场的展望，指出未来全球原油需求将增至每日3.78亿桶。
—首先必须强调，这一展望是在全球经济与政治高度不确定的背景下作出的。但同时，它也反映了若干显著的政策趋势。特别是在美国和其他发达国家，出现了背离核心目标分析的倾向。这份展望是在全球人口预计将从82亿增至97亿的背景下提出的，城市化进程也将显著加快，从而带动能源需求上升。预计到2050年，城市人口将超过12亿。同时，非经合组织国家的经济增长也将推高成本.-他说。
拜卡利扎德指出，技术进步将继续以渐进的方式推进，这将有助于提升效率和降低成本，但短期内难以出现颠覆性的突破。
—考虑到上述因素以及技术与政策趋势，全球对一次能源的需求预计将从每日3.08亿桶增加到3.78亿桶，增幅达23%。非经合组织国家的需求将对欧佩克成员国产生高度依赖，而这些国家将在2050年决定全球需求格局。-他补充道。
他介绍说，预计到2050年，能源结构将呈现以下特点：
-
可再生能源份额将提升至13.5%；
-
在政治推动下，核能也将实现显著增长；
-
煤炭等其他能源的份额将下降13个百分点；
-
全球电力需求将大幅增加，主要由家庭和工业推动；
-
各地区需求均将上升，其中75%的增量来自发展中国家；
-
发电量增幅最大的是风能和太阳能等可再生能源；
-
天然气、水电和核能也将提供重要补充；
-
随着煤炭逐步退出，燃煤发电量将降至3.2万亿千瓦时；
-
替代能源份额将随之提升，从24%增加至65.5%。
【编译：阿遥】