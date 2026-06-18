哈萨克斯坦向全球21个国家出口鱼类产品

（哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦农业部新闻处消息，在阿特劳举行的“富饶里海”国际渔业论坛上，与会代表介绍了哈萨克斯坦渔业发展成果，并就行业未来发展方向进行了讨论。

哈农业部渔业委员会主席谢热克·塞尔马甘别托夫表示，在国家系统性支持政策推动下，哈萨克斯坦渔业持续保持增长势头。根据《2030年渔业发展规划》和2025年通过的《水产养殖法》，全国养鱼场数量已增至700家，较此前增长4倍。目前，鲤鱼、鲟鱼和鲑鱼等高价值鱼类年养殖量达到2.6万吨。

Фото: ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігі

为吸引投资，政府进一步完善行业扶持机制。投资者在实施相关项目时，可无需通过招标程序获得国际和共和国级重要水域使用权，从而加快项目落地进程。

目前，水产养殖领域已启动40多个投资项目，总投资额约600亿坚戈。其中，Organic Fish公司采用挪威技术在里海开展海鳟网箱养殖项目，设计年产能达5000吨。

数据显示，2025年哈萨克斯坦鱼类产品市场规模同比增长15%，达到10.89万吨。全国现有73家鱼类加工企业，其中18家位于乌拉尔河—里海流域，行业从业人员超过3000人。20家本国企业已获得向欧盟市场出口产品资格。

去年，哈萨克斯坦鱼类产品出口总量达到2.11万吨，出口市场覆盖全球21个国家，包括欧盟成员国、中国和俄罗斯等主要贸易伙伴。

在资源保护方面，哈方持续推进打击非法捕捞行动。2025年第四季度启用的“E-fish”监管系统已成功阻止近2000吨鱼类产品非法流通。

此外，阿特劳鲟鱼繁育厂在恢复鲟鱼资源方面发挥着重要作用。过去30年间，该企业累计向里海投放1.8亿尾鱼苗。目前，根据总统指示，工厂正在实施现代化改造，年鱼苗生产能力将从500万尾提升至740万尾。