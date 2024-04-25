全球近2.82亿人面临严重粮食不安全问题

严重粮食不安全是指生命或生计因无法摄入足够食物而面临直接危险。报告指出，地缘冲突、极端天气以及经济冲击等因素正在持续导致严重粮食不安全。这些相互交织的因素正在加剧粮食系统脆弱性、农村边缘化、治理不善和不平等、人口流离失所等问题。

报告显示，地缘冲突使20个国家和地区近1.35亿人处于严重粮食不安全之中。在加沙地带和苏丹等地，缺乏食物导致营养不良和死亡的情况非常普遍。

报告称，厄尔尼诺现象和气候变化使2023年成为有记录以来最热的一年。极端天气让18个国家超过7200万人面临严重粮食不安全问题。

报告还说，经济冲击造成21个国家超过7500万人面临严重粮食不安全问题，原因在于这些国家高度依赖粮食进口和农业投入，存在货币贬值、高物价和高债务水平等经济挑战。

报告认为，2024年全球粮食安全前景黯淡。地缘冲突将继续成为严重粮食不安全的主要驱动因素，尤其是在加沙地带、苏丹和海地等地。虽然厄尔尼诺现象在2024年初达到顶峰，但其对粮食危机的全面影响可能会在全年显现。此外，低收入国家购买力疲软以及人道主义资金减少将继续影响粮食不安全人口数量。

联合国秘书长古特雷斯在报告前言中表示，利用报告中的数据来改进粮食系统，解决粮食不安全和营养不良的根本原因至关重要。各国政府应将支持发展中国家实现可持续发展目标的各项建议付诸行动，并为人道主义行动提供充分资金。