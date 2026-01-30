阿斯塔纳跻身全球50大智慧城市行列——Smart Centres Index 2025排名大幅跃升

据阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）消息，Smart Centres Index 2025（SCI 11）全球指数指数由联合国和世界银行的135项指标结合全球专家评估共同构成，阿斯塔纳在本期指数中获得654分，比上一期提高10分。

指数评估方法主要围绕三大维度对城市进行综合考量：创新支持力度与法律框架完善程度、创意和科研活动的活跃水平，以及城市在技术产品落地与市场推广方面的能力。本次排名共涵盖76座城市。

阿斯塔纳超越莫斯科和米兰等多座知名城市。在“智慧城市”榜单中，旧金山稳居首位，苏黎世和伦敦分列第二、第三，牛津位居第四，纽约名列第五。

阿斯塔纳在本轮排名中已超过布拉格、华沙、布达佩斯、里斯本、莫斯科等多个欧洲城市。阿斯塔纳国际金融中心指出，此次排名大幅提升，主要得益于城市数字基础设施的持续完善，以及与G42集团旗下Presight AI公司合作推出的“Smart City Astana”智慧城市平台正式上线。该平台能够在实时模式下预测城市网络负载情况，并显著提升城市安全管理水平。

此外，阿斯塔纳首次进入瑞士洛桑国际管理发展学院（IMD）发布的《2025年智慧城市指数》报告。在全球146座参评城市中位列第102位。该指数不仅考察技术应用水平，更通过居民问卷调查评估城市基础设施的实际运行效果。

调查显示，阿斯塔纳居民认为当前面临的主要挑战包括住房可负担性、交通拥堵以及医疗服务质量。同时，居民对城市在线服务发展给予较高评价，数字平台在求职、预约医生、购买博物馆门票及各类演出票务等方面得到广泛使用。

值得一提的是，阿拉套新城将成为哈萨克斯坦首座智慧城市。按照规划，该城与阿拉木图之间将引入空中出租车实现快速连接。哈萨克斯坦数字发展部部长扎苏兰·马迪耶夫曾表示，阿拉套新城未来将打造成为“哈萨克斯坦的迪拜”，为外国公民提供免签入境便利。

【编译：木合塔尔·木拉提】