世界气象组织：全球7月气温创有记录以来第二高

8月第一周，日本和韩国均遭遇异常且创纪录的高温，亚洲、中东和拉丁美洲其他地区也出现类似情况。

高温与强降雨并存

世界气象组织表示，西非部分地区正遭遇强季风降雨和洪涝灾害。

世界气象组织面向人道主义机构的每周《全球水文气象快报》8月6日警告称，印度东北部和西部、巴基斯坦东部、尼泊尔、孟加拉国、不丹、缅甸以及东南亚部分地区本周将出现大雨至局部特大暴雨，存在山洪暴发和山体滑坡风险。

印度因季风洪水已造成数十人死亡。印度气象局预测，本周印度中部和西北部将出现极端强降雨，喜马拉雅山以北地区也将持续强降雨。预计8月12日左右，孟加拉湾上空将形成新的低压区，给东海岸带来强降雨。

中国针对本季第13号台风“海豚”于8月7日登陆，动员应急管理和响应力量，包括大规模疏散。中国气象局针对强风、强降雨以及沿海和内陆洪涝发布了多项警报和预警。

持续性高压系统加剧高温和干燥

气象组织气候信息负责人肯尼迪表示，过去几个月出现的情况是长期变暖与横跨北半球的持续性高、低压系统交替模式共同作用的结果。高压区通常与高温和干燥条件相关，低压区则更凉爽、更潮湿。

他说，此类高压天气模式可能持续数天，甚至持续数周。6月，中亚、北美和西欧同时受到高压区及其伴随高温影响；7月和8月初，受影响区域大致相同，东亚部分地区也受到影响。

7月极端天气频发

《哥白尼气候变化服务》月度公报指出，7月极地以外海域的海表温度创下有记录以来7月最高值。

热带太平洋大部分地区出现异常高温，该区域目前正处于厄尔尼诺现象影响之下，预计未来数月该现象将进一步增强。欧洲周边大西洋沿岸和地中海西部创纪录的海表温度伴随着大范围强或严重海洋热浪，影响沿海社区和生态系统。

西欧持续遭遇异常酷热天气。该地区3月至6月间出现的广泛干旱不仅持续，而且进一步加剧。法国、西班牙、德国部分地区、英国以及更东部部分地区报告异常低降雨量和土壤含水量。

这些干旱地区的河流流量远低于平均水平或异常偏低，其中塞纳河、莱茵河和多瑙河受影响尤为严重，对多个国家的供水、灌溉和能源生产造成影响。

由于东欧和斯堪的纳维亚半岛大部分地区气温低于平均水平，2026年7月欧洲陆地平均气温在该月有记录以来排名第十一。

洪水和干旱影响多个地区

欧洲以外，加拿大北部、美国中部、马格里布地区、非洲之角部分地区、西伯利亚、中南亚、中国内陆部分地区，以及阿根廷、乌拉圭、玻利维亚和巴西部分地区比平均水平更为干旱。

美国东部、墨西哥北部、阿拉斯加和加拿大、俄罗斯东部、阿富汗、印度次大陆部分地区、中国东部和日本、智利以及巴西南部等地降水量高于平均水平。

美国、智利、巴西、阿富汗、印度、巴基斯坦、孟加拉国和中国等地均报告了洪涝灾害。

西欧森林大火活动异常

就过火面积和排放量而言，7月西欧地区森林大火活动异常频繁。

哥白尼大气监测服务火灾温室气体排放数据显示，截至目前，2026年法国火灾排放量与2023年和2022年极端火灾年份相当或更高，有望成为过去24年中火灾最为严重的年份之一。西班牙数据也显示，火灾排放量远高于这一时节平均水平。

目前，美国西部部分地区正遭受山火。加拿大野火信息系统称，加拿大目前有591处活跃火点，其中43处被列为失控火情。