全球AI电影创作者将齐聚阿斯塔纳 首届电影节9月举行

—本届电影节将于今年9月28日至10月1日在阿斯塔纳举行，并作为“阿斯塔纳人工智能周”（Astana AI Week）的核心组成部分之一。这一安排将使电影节与国内规模最大的科技活动深度融合，从而进一步提升其国际影响力，-贾里表示。

Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

据介绍，本届赛事设立两大参赛板块：其一为主竞赛单元，主题为“值得生活的未来”（The future worth living in）；其二为公开竞赛单元，涵盖最佳导演、最佳视觉语言、最佳故事、最佳概念及最佳角色等多个奖项。

大赛的核心要求为：参赛影片必须全流程使用AI技术完成制作。这意味着人工智能不仅作为辅助工具，而是必须成为作品创作的主要核心手段。

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该赛事面向全球创作者免费开放，不设年龄及专业背景限制。参赛者需提交时长不超过10分钟的AI短片，并连同项目说明一并上传至电影节官方平台（aaiff.ai）。

初选结束后，组委会将联合国际专家评审团，从主竞赛单元与公开单元中分别遴选出10部及15部入围作品。最终获奖名单将由来自电影产业、人工智能技术社区及创意科技领域的国际评审团共同评定。

作品申报截止日期为2026年8月15日，入围名单预计于9月公布，展映及颁奖活动将在阿斯塔纳举办的“人工智能周”期间举行。

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据悉，本届电影节总奖金池高达100万美元。

在语言要求方面，建议参赛影片以英语为主要语言。如作品使用葡萄牙语、中文等其他语言，则需配备英文字幕。