全球需求增长推动哈萨克斯坦羊肉价格上涨

（哈萨克国际通讯社讯） 哈萨克斯坦贸易和一体化部长阿尔曼·沙卡利耶夫日前在政府新闻发布会上表示，受全球羊肉需求持续增长影响，哈萨克斯坦羊肉价格有所上涨，但整体市场供应稳定，未出现供应短缺。

沙卡利耶夫表示，目前国内肉类价格虽有上涨，但涨幅较为温和，市场供应充足。以带骨牛肉为例，政府近期监测显示，其市场零售价约为每公斤3700坚戈，连锁超市售价略高。目前，贸易和一体化部正与农业部合作，着力解决影响市场供应的关键问题。

他指出，国际市场变化是推动肉类价格上涨的重要因素之一。去年以来，全球牛肉消费持续增长，而波斯湾地区局势也导致羊肉价格出现波动。不过，目前羊肉价格虽有调整，但整体保持稳定，畜产品供应没有出现中断。

此外，全球消费结构变化也进一步推高了羊肉需求。沙卡利耶夫表示，中国、非洲等地区羊肉消费明显增加，乌兹别克斯坦等周边市场需求也持续增长。作为全球市场的一部分，哈萨克斯坦出口需求增加，也对国内价格形成一定影响。

他说，价格应兼顾消费者和生产者双方利益，由市场供求关系决定。当前，出口需求旺盛是导致羊肉价格波动的重要因素之一。

为稳定市场价格，贸易和一体化部正会同农业部采取多项措施，包括实施羊肉出口配额管理、减少流通环节中的非必要中间商等，以保障国内市场稳定供应。