全球近八成贫困人口面临气候危机，亟需全球行动

报告首次将气候灾害数据与多维度贫困数据叠加分析，揭示了气候危机正在重塑全球贫困格局，为11月在巴西举行的联合国气候变化大会提供了重要参考。

开发署代理署长徐浩良表示，贫困不再是一个孤立的社会经济问题，日益严重的气候紧急情况影响正在加剧对贫困的影响，这二者密不可分。

数亿人面临多重气候冲击

报告指出，高温、空气污染、洪水和干旱是影响全球贫困人口最普遍的气候灾害，这些人口往往同时面临多种环境挑战。

目前，全球约有11亿人处于健康、教育、生活水平等多维指标衡量的贫困状态中，而其中8.87亿人直接遭受至少一种气候灾害侵袭。

更令人震惊的是，有6.51亿人面临两种或以上气候灾害威胁，而3.09亿人生活在同时遭遇三种或四种气候冲击的地区。

影响严重的地区

报告显示，南亚和撒哈拉以南非洲地区受气候灾害影响的贫困人口最多，分别约为3.8亿和3.44亿。

在南亚，几乎所有贫困人口都正在经历一种或多种气候冲击。同时面临两种或以上灾害的人数更占到了该地区贫困人口的九成以上。

牛津贫困与人类发展倡议主任阿尔基尔表示，中等收入国家是多维度贫困的隐性中心，约三分之二的贫困人口居住在这些国家，气候危机与贫困的交织在这些地区也尤为明显。据估计，中低收入国家约有5.48亿贫困人口至少面临一种气候灾害威胁，超过4.7亿人则面临两种或以上灾害。

全球多维贫困指数报告进一步显示，当前多维贫困程度较高的国家，预计在本世纪末将经历最剧烈的气温升高。

希望与合作

开发署与牛津贫困与人类发展倡议强调了立即采取全球行动的必要性。

徐浩良指出，从开发署的角度来看，应对如此复杂且相互关联的问题，不仅需要全面、跨部门的解决方案，还需要足够的资金并迅速实施。

他说：“展望第30届联合国气候变化大会，我们传递的是希望与合作的信息。我们知道哪些方法行之有效，并将继续为需要的国家和民众提供支持。”