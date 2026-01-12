哈萨克斯坦跻身全球出生登记率最高国家行列 儿童人口占比稳定升至34%

目前，哈萨克斯坦已进入全球出生登记率最高的国家行列，目前登记率接近100%，完全符合国际儿童权利保护标准。

国家政策将为儿童提供长期财务支持列为优先方向之一。哈萨克斯坦是世界上少数几个将自然资源收入部分直接用于儿童福祉的国家之一。自2024年起，在“国家基金——为了儿童”计划框架下，国家基金投资收益的50%转入未成年公民的个人储蓄账户。2025年，每名儿童获得约130美元的资金支持，惠及超过32.4万名儿童。两年累计人均储蓄平均达233美元。

保障儿童获得优质营养食品同样是工作重点。自2023年起，全国所有小学学生100%享受免费热餐，覆盖170多万名儿童；幼儿园阶段953万名幼儿也获得免费膳食。为此，地方预算拨款2074亿坚戈。

根据联合国儿童基金会2024年多指标群组调查（MICS）结果，哈萨克斯坦儿童营养状况与欧洲国家水平相当。专家特别指出，该指标保持稳定，无明显波动，这证明国家提升学前及学校阶段膳食质量的措施取得了实效。

为加强儿童安全保护，国家进一步完善了立法体系。对未成年人实施严重犯罪的责任显著加重，此类案件不得通过和解方式终止，最重罪行可判处终身监禁。

哈萨克斯坦共和国教育与科学部儿童权利保护委员会主席纳西姆詹·奥斯帕诺娃表示：“儿童是国家的镜子。一旦涉及儿童安全问题，绝不允许任何妥协。哈萨克斯坦坚持零容忍原则。法律必须全面保护儿童，我们正在采取切实措施确保这一保护真实有效。每一名儿童都应获得平等机会和可靠支持，因为这正是国家未来的坚实基础。”

儿童保护体系在机构层面也得到强化。立法首次规定每5000名儿童配备一名监护与寄养机构专职人员，这一标准使相关人员从303人增加至1028人。哈萨克斯坦因此成为独联体地区率先引入统一儿童保护专职人员标准的国家之一。

自2026年起，哈萨克斯坦将启动“哈萨克斯坦儿童”国家统一计划，将所有支持与发展儿童的措施整合为一。该计划将成为覆盖儿童生命全周期的综合国家战略。

【编译：木合塔尔·木拉提】