粮农组织：全球森林砍伐速度放缓，但森林生态系统仍面临压力

报告发布于印尼巴厘岛召开的全球森林观测倡议大会期间。作为每五年发布一次的权威评估，该报告系统性地追踪全球森林覆盖、管理与利用的变化，是全球最全面、最透明的森林数据来源之一。

全球森林覆盖仍达地球陆地三分之一

最新数据显示，全球森林总面积约为41.4亿公顷，占地球陆地面积的32%，相当于人均0.5公顷。其中，近一半分布在热带地区。

报告指出，全球森林净损失率持续下降，从20世纪90年代的每年1070万公顷，降至2015—2025年的412万公顷。

年均森林砍伐速度也从1990—2000年的1760万公顷降至2015—2025年的1090万公顷。尽管有所下降，但这一砍伐速度仍然过高。

与此同时，森林扩张速度放缓，从2000—2015年的每年988万公顷降至2015—2025年的678万公顷。

可持续管理与保护力度增强

目前，全球约55%的森林（21.3亿公顷）纳入了长期管理计划，比1990年增加3.65亿公顷；约20%的森林（8.13亿公顷）位于依法设立的保护区内，比1990年增加2.51亿公顷。

自然再生林占全球森林面积的92%（38.3亿公顷），尽管自1990年以来减少了3.24亿公顷，但净损失速度已显著放缓，这主要减少集中在非洲和南美洲，而欧洲的自然林面积有所增加。

原始林目前覆盖至少11.8亿公顷，占全球森林面积约三分之一；其损失率较本世纪初减少了一半。人工林面积约3.12亿公顷，占总森林面积的8%，自1990年以来各地区均呈增长趋势，但近十年增速有所放缓。

森林碳储量上升，火灾与虫害仍构威胁

全球森林生物量储量约为6300亿立方米，碳储量达7140亿吨。然而，火灾每年影响约2.61亿公顷土地，其中近一半为森林；同时，2020年，病虫害及极端天气造成约4100万公顷森林受损，主要集中在温带和寒带地区。

本次评估涵盖236个国家和地区，数据由197个国家和地区正式指定的国家通讯员提供，逾700位专家参与。报告还整合了多家国际伙伴的监测数据，提升一致性并减轻各国报告负担。这些信息将为《2030年可持续发展议程》、 《巴黎协定》、 《昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架》及《联合国森林战略计划（2017—2030）》等国际承诺提供重要数据支撑。