（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在议会两院联席会议上表示，推动国家经济向新发展模式转型是一项具有战略意义的重要任务。面对复杂多变的国际形势，哈萨克斯坦将坚持稳健务实的政策路线，加快经济结构转型和高质量发展步伐。

托卡耶夫指出，过去一年，哈萨克斯坦经济增长6.5%，这一增速在全球范围内处于较高水平。国内生产总值历史上首次突破3000亿美元，人均GDP超过1.5万美元，较2019年增长1.5倍，位居独联体国家前列。

总统表示，通胀水平有所回落，今年前五个月已降至10.4%，但仍需继续采取措施进一步降低通胀压力。与此同时，哈萨克斯坦金融体系保持稳定，本国货币坚戈运行平稳，具备较强的外部风险抵御能力。

国家元首指出，在议会、政府和国家银行的共同努力下，国家经济体系已完成全面重构。随着新版《预算法典》和《税收法典》的通过，国家财政管理理念发生根本性变化，为塑造哈萨克斯坦经济新格局奠定了制度基础。

总统表示，近年来，哈萨克斯坦不断推进工业化进程，汽车、家用电器、货运车厢、建筑材料等现代化制造企业相继建成投产。仅2023年至2025年，全国共实施540个工业项目，总投资达3.7万亿坚戈。

”根据规划，未来两年还将启动200多个新生产项目，预计吸引约3万亿坚戈投资。这不仅将增加财政税收、推动先进技术应用，更重要的是能够创造大量新的就业岗位：目前已投产项目已创造近5万个长期就业岗位，其余项目全部实施后，还将新增2万多个就业机会。“国家元首说。

总统指出，国家高度重视支持本土企业发展，并为此投入大量资金。目前，全国近一半适龄劳动人口通过中小企业获得收入。过去五年，中小企业从业人员增至450万人以上，其创造的增加值占国内生产总值的比重已超过40%，达到历史最高水平。

”仅去年一年，国家控股公司“巴伊铁列克”通过各类扶持措施向企业提供了8万亿坚戈支持。“总统说。

在基础设施和民生领域，哈萨克斯坦近期通过了全新的《建筑法典》和《水法典》，为规范战略性行业发展提供了法律保障。

托卡耶夫表示，去年全国住房建设面积超过2000万平方米，创历史最高纪录，数千个家庭因此改善了居住条件。

与此同时，政府在推进城市建设的同时，也将改善农村生活条件作为重点工作。今年将实施12个大型项目，为50多万偏远地区居民提供安全饮用水。

总统还特别提到农业领域取得的积极进展。他表示，国家以前所未有的力度支持农业生产者。去年，政府筹集1万亿坚戈，为农业和农工综合体提供优惠贷款，农民首次获得年利率仅5%的长期融资支持。

”得益于相关措施，哈萨克斯坦农工综合体总产值已接近10万亿坚戈，出口额增长1.3倍，达到70亿美元，创下近十年来最高纪录。“

托卡耶夫指出，高科技产业同样保持快速发展势头，其中制药产业取得显著成效。根据世界卫生组织评估，哈萨克斯坦制药行业的国际信任度在独联体国家中位居首位。目前，国内药品市场规模已超过1万亿坚戈，过去三年该行业吸引的外国投资增长逾三倍。

不过，总统强调，当前取得的成绩并不意味着可以停下脚步，国家仍面临许多重要任务，必须坚定不移实现既定发展目标。

托卡耶夫表示，哈萨克斯坦已经进入新的投资发展阶段，其核心目标是推动经济多元化发展。他指出，经济多元化绝非一句口号，而是一项复杂且责任重大的长期任务。

”数据显示，去年哈萨克斯坦吸引外国直接投资超过200亿美元，同比增长14%。其中，大部分资金流向制造业、交通物流、金融服务和数字基础设施等具有广阔前景的领域。“

总统特别提到今年5月签署的《关于阿拉套市特别法律制度的宪法性法律》。他表示，这部法律将为国内外企业创造新的发展机遇，其潜力需要得到充分释放。

托卡耶夫指出，建设快速发展的数字化都市、创新产业集群和高生产率工业体系，将推动哈萨克斯坦成为欧亚地区技术先进的重要商业枢纽。

国家元首表示，如果这一在哈萨克斯坦广阔土地上前所未有的发展项目能够顺利实施——而国家必须确保其成功实施——哈萨克斯坦将形成一种全新的、可持续的经济增长模式。