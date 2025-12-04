哈萨克斯坦选手叶列娜·热巴金娜跻身全球最吸金女网球运动员行列

据Sportico门户网站公布的数据，其中400万美元来自各类商业代言与赞助合同，其余部分为赛事奖金。

热巴金娜在全球女网球手收入榜中排名第9位。

排行榜显示，美国选手、世界排名第三的科科·高芙（Coco Gauff） 以 3100万美元位居榜首，其中800万美元为比赛奖金，2300万美元来自赞助合作。

Sportico公布的2025年收入最高的网球运动员（部分）：

科科·高芙（美国） — 3100万美元

（奖金800万 + 商业合同2300万） 阿丽娜·萨巴伦卡（白俄罗斯） — 3000万美元

（奖金1500万 + 合同1500万） 伊加·斯维泰克（波兰） — 2310万美元

（奖金1010万 + 合同1300万） 郑钦文（中国） — 2060万美元

（奖金160万 + 合同1900万） 麦迪逊·凯斯（美国） — 1340万美元

（奖金440万 + 合同900万） 叶列娜·热巴金娜（哈萨克斯坦） — 1260万美元

（奖金860万 + 合同400万） 大坂直美（日本） — 1250万美元

（奖金250万 + 合同1000万） 阿曼达·阿尼西莫娃（美国） — 1080万美元

（奖金730万 + 合同350万） 杰西卡·佩古拉（美国） — 1050万美元

（奖金550万 + 合同500万） 维纳斯·威廉姆斯（美国） — 1020万美元

（奖金21.9万 + 合同1000万）

【编译：达娜】