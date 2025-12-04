中文
    哈萨克斯坦选手叶列娜·热巴金娜跻身全球最吸金女网球运动员行列

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦头号女网选手、世界排名第五的叶列娜·热巴金娜在2025年共获得1260万美元收入，成为全球收入最高的网球运动员之一。

    Елена Рыбакина впервые выиграла финал турнира WTA
    Фото: ktf.kz

    据Sportico门户网站公布的数据，其中400万美元来自各类商业代言与赞助合同，其余部分为赛事奖金。

    热巴金娜在全球女网球手收入榜中排名第9位。

    排行榜显示，美国选手、世界排名第三的科科·高芙（Coco Gauff） 以 3100万美元位居榜首，其中800万美元为比赛奖金，2300万美元来自赞助合作。

    Sportico公布的2025年收入最高的网球运动员（部分）：

    1. 科科·高芙（美国） — 3100万美元
       （奖金800万 + 商业合同2300万）

    2. 阿丽娜·萨巴伦卡（白俄罗斯） — 3000万美元
       （奖金1500万 + 合同1500万）

    3. 伊加·斯维泰克（波兰） — 2310万美元
       （奖金1010万 + 合同1300万）

    4. 郑钦文（中国） — 2060万美元
       （奖金160万 + 合同1900万）

    5. 麦迪逊·凯斯（美国） — 1340万美元
       （奖金440万 + 合同900万）

    6. 叶列娜·热巴金娜（哈萨克斯坦） — 1260万美元
       （奖金860万 + 合同400万）

    7. 大坂直美（日本） — 1250万美元
       （奖金250万 + 合同1000万）

    8. 阿曼达·阿尼西莫娃（美国） — 1080万美元
       （奖金730万 + 合同350万）

    9. 杰西卡·佩古拉（美国） — 1050万美元
       （奖金550万 + 合同500万）

    10. 维纳斯·威廉姆斯（美国） — 1020万美元
       （奖金21.9万 + 合同1000万）

    【编译：达娜】

