哈国政府全方位生育支持政策助力家庭减负与儿童成长

哈萨克斯坦对育儿家庭的社会支持力度正持续提升。今年，国家为此拨付专项资金9740亿坚戈，同比增长19.1%。

在保护儿童及支持家庭的国家政策框架内，现行社会支付体系已实现对儿童从出生到成年全过程的全面覆盖。文中指出，这些资金将专项用于发放生育一次性津贴、儿童照护补助，以及为多子女家庭和抚养残障儿童的家庭提供持续支持。

政府强调，所有社会津贴均进行年度指数化调整。以2026年为例，生育第四个及以上子女的一次性津贴金额已超27.2万坚戈。

此外，针对多子女母亲的支持措施也在不断推进。政府已制定专项支持机制，旨在提升多子女母亲的社会地位，其中包括对荣获"金项链"或"银项链"勋章者的保障性政策。

与此同时，针对孤儿及失去父母监护儿童的保障系统正在进行现代化升级。文中表示，该领域的一项重要创新是引入了"专业寄养家庭"制度，使处于生活困境中的儿童能够在家庭环境中获得更好的抚养。所有候选父母均需通过心理测评及专业培训，儿童的日常护理开支及寄养父母的劳动报酬将完全由国家预算承担。

政府还进一步扩大了对孤儿院学生的保障措施，自2025年起，国家已要求导师必须通过强制性资格认证。

在住房保障方面，阿斯塔纳及全国其他主要城市已取消孤儿申请住房排队时需具备"三年连续登记"的硬性限制；若申请人变更居住地，其在原地的排队起始日期将予以保留。此外，政府还通过优惠抵押贷款、租金补贴以及"Мейірім"全国行动计划等多种方式，为相关群体提供精准帮扶。

文中总结道，通过阶段性扩大社会支付与支持措施，旨在切实提升家庭生活质量，减轻家长育儿负担，为每一位儿童的健康成长创造更加有利的条件。