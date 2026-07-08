全球护照指数发布：哈萨克斯坦继续领跑中亚

（ 哈萨克国际通讯社讯 ）在最新发布的2026年全球护照指数（Global Passport Index）中，哈萨克斯坦护照继续位居中亚国家首位。在全球排行榜上，哈萨克斯坦排名第109位，领先于本地区所有邻国。

从具体排名来看，哈萨克斯坦位于马尔代夫和白俄罗斯之间。相比之下，乌兹别克斯坦排名第123位，吉尔吉斯斯坦位列第127位，塔吉克斯坦排名第140位，土库曼斯坦则位居第144位。

报告显示，持哈萨克斯坦护照的公民目前可免签前往48个国家和地区。此外，前往部分国家时，还可享受落地签或其他简化入境手续。

与此同时，前往包括美国、英国、德国、法国、日本等约85个国家时，哈萨克斯坦公民仍需提前申请签证。

榜单制定机构指出，全球护照指数不仅考量护照可免签或便利入境的目的地数量，还综合评估了反映公民身份“含金量”的多项指标，包括国际流动性、投资吸引力以及生活质量等因素。

根据各项分类指标，哈萨克斯坦在国际流动性指数中排名第112位，在投资吸引力指数中位列第61位，在生活质量指数中排名第112位。其中，投资吸引力是哈萨克斯坦表现最为突出的领域。

据了解，2026年全球护照指数共对197个国家和地区进行了评估，综合14项指标形成最终排名，并将这些指标归纳为国际流动性、投资吸引力和生活质量三大核心维度。

在全球总排名中，瑞典位居榜首。进入前五名的还有瑞士、芬兰、德国，以及并列第五位的丹麦和荷兰。

报告认为，随着国际联系不断扩大、投资环境持续改善，哈萨克斯坦在护照综合竞争力方面继续保持着中亚领先地位。