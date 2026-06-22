干扰航空安全最高可判10年监禁 哈萨克斯坦强化航空安保

据了解，哈萨克斯坦于2025年7月16日对《刑法典》进行了修订，并自同年9月16日起正式施行第352-1条规定，明确将利用激光照射航空器或操控无人机干扰航空器正常飞行的行为纳入刑事追责范围。依据违法情节及造成后果的严重程度，相关处罚涵盖从轻微刑事违法到严重犯罪等不同等级，情节特别严重者最高可被判处10年监禁。

为落实上述法律规定，哈萨克斯坦总检察院日前组织召开跨部门协调会议，交通警察局、内务部违法行为预防协调委员会以及交通部民航委员会等部门代表参加会议。

会议重点讨论了加强预防和联防联控措施，旨在有效遏制飞行器在起降阶段遭遇激光照射等危险事件。与会专家指出，非法使用激光设备干扰飞行器，不仅严重威胁航空安全，也直接危及机组人员和乘客的生命健康，并可能给民航运输体系带来难以估量的损失。

会议最终制定了一系列组织、预防和法律保障措施，以进一步强化航空安保体系建设，提升跨部门协作效率，最大限度预防危害机组人员和旅客安全的违法行为发生。

与会各方一致表示，将严格落实“违法必究、惩处必严”原则。对于每一起干扰飞行安全事件，执法部门都将依法立案调查；针对激光照射事件高发区域，警方将组织常态化巡逻，力争第一时间发现并抓获违法人员。同时，航空公司及飞行员也被要求及时向执法机关报告所有遭遇干扰的情况，以便迅速采取应对措施。

哈萨克斯坦总检察院特别提醒，根据现行法律规定，此类犯罪行为的刑事责任追究年龄为16周岁。对于未满16周岁的未成年人实施上述违法行为的，其父母或法定监护人将因未履行教育和监护职责，依据《行政违法法典》相关规定承担相应的行政责任。