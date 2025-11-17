全球控烟公约将聚焦尼古丁成瘾、烟草环境影响及非法贸易问题

这些紧迫议题，以及强调刑事与民事责任对全面控烟的重要性，将被纳入两项标志性国际卫生条约治理机构的双年度会议议程——即《世界卫生组织烟草控制框架公约》与《消除烟草制品非法贸易议定书》。

应对新挑战 共议新路径

《公约》缔约方会议将于11月17日至22日在日内瓦举行，随后《议定书》缔约方会议将于11月24日至26日召开。

《公约》秘书处代理负责人布莱克表示，这些会议将汇聚全球力量，激发国际合作并培育政治意愿，以应对每年导致超过700万人死亡的全球烟草流行问题。

会议开幕当天的部长级圆桌会议将重点讨论电子烟及其他尼古丁产品的广泛流通与营销现状，以及各国政府可采取的保护儿童等关键举措。

会议开幕日当天还将举行《世界卫生组织烟草控制框架公约》生效20周年纪念活动。作为联合国史上批准速度最快、接受度最广的条约之一，该公约将汇聚各国政府与联合国官员、民间组织及青年代表，围绕"团结世代 共创无烟未来"的会议主题开展高层战略对话。

缔约方会议代表还将共同见证《2025年世卫控烟公约实施全球进展报告》的发布。在为期六天的会议中，各缔约方将分享公约实施经验，审议前瞻性控烟措施，并就专家组提交的责任追究报告进行讨论。会议议程还涉及环境与健康议题——鉴于烟草产品供应链及使用过程会造成广泛的环境破坏。

烟草制品非法贸易

继缔约方大会之后，《议定书》的71个缔约方将于2025年11月24日至26日举行会议。

非法贸易通过增加获取（通常更廉价的）烟草制品的渠道，助长了烟草流行并破坏控烟努力。非法烟草的泛滥通过削弱安全保障、助长腐败和有组织犯罪，对公共安全构成威胁。

据估算，烟草制品非法贸易约占全球烟草市场的11%，每年造成各国政府超过470亿美元的税收损失。这些资金本可用于支持医疗保健、教育等关键公共服务的提供。

缔约方大会的高级别会议将邀请国际刑警组织官员以及加蓬、拉脱维亚的检察官，分享他们阻截非法烟草贸易的实践经验。

本次大会议程包括：加强国际合作执行力度、推动全球信息共享、进一步管控烟草产品供应链等事项。