比比萨拉·阿萨乌巴耶娃获评全球国际象棋联赛单场最佳棋手

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦国际象棋特级大师比比萨拉·阿萨乌巴耶娃在印度班加罗尔举行的2026年Tech Mahindra全球国际象棋联赛（Global Chess League）第八轮比赛中，为FYERS American Gambits队赢得关键胜利，并被评为本场最佳棋手。

在与俄罗斯棋手波琳娜·舒瓦洛娃的较量中，阿萨乌巴耶娃以3:0取胜。凭借这一表现，她被赛事组织方正式评为本场最佳棋手（Player of the Match）。

赛事专家特别肯定了阿萨乌巴耶娃在残局阶段的技术发挥，以及在对手陷入时间压力时冷静把握机会的能力。

这场胜利帮助FYERS American Gambits队拿到关键积分，并继续位居总积分榜前三。

Global Chess League是国际象棋领域规模较大的商业团体赛事之一，本届赛事总奖金为100万美元，将于9月13日结束。

现年22岁的阿萨乌巴耶娃是哈萨克斯坦女子国家队核心棋手。2025年，她完成最后一个特级大师序分要求，正式获得国际象棋特级大师称号，成为哈萨克斯坦历史上第二位获此称号的女性棋手，也是全球第43位获得这一称号的女性棋手。

2026年6月，阿萨乌巴耶娃在奥斯陆举行的女子挪威国际象棋赛（Norway Chess Women）中提前夺冠，力压现任女子世界冠军居文君，并获得70万挪威克朗奖金。凭借这一成绩，她升至国际棋联女子世界排名第五位，并领跑国际棋联女子巡回赛（FIDE Women’s Circuit）积分榜。

2026年春季，在塞浦路斯举行的国际棋联女子世界冠军候选人赛中，阿萨乌巴耶娃直到最后一轮仍有机会争夺头名，最终获得第二名，冠军及世界冠军挑战权由印度棋手瓦伊莎莉·拉梅什巴布（Vaishali Rameshbabu）获得。

阿萨乌巴耶娃还曾三次夺得女子世界超快棋锦标赛冠军，分别是在2021年、2022年和2025年。