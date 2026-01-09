哈萨克斯坦全国图书馆新增逾24万册图书

哈萨克斯坦文化和信息部表示，此次入藏图书涵盖多部重要文学与文化著作，其中包括摄影画册《肖坎：天赋异禀的现象》，纪念阿拜·库南拜吾勒诞辰180周年的系列作品，以及小说《不幸的贾玛尔》。此外，伊利亚斯·叶森别尔林、朱梅肯·纳吉梅登诺夫、卡德尔·穆尔扎·阿利和图曼拜·莫尔达加利耶夫等作家的作品集也被纳入馆藏。

在国际合作方面，在意大利方面的支持下，有关肖坎·瓦利哈诺夫的著作意大利文版和英文版推介活动在罗马举行。

文化和信息部还支持哈萨克斯坦第二次参加在法兰克福举行的国际图书博览会。展会期间设立了国家展馆，集中展示多部纪念性出版物，其中包括被译成七种语言的《阿拜的箴言：留给后代的精神遗产》。小说《不幸的贾玛尔》作为哈萨克民族散文的早期代表作之一，在国际层面获得高度评价。

在国内，哈萨克文学推广工作持续推进。文化和信息部代表团参加了在北京和广州举办的国际图书展，向国际读者介绍哈萨克斯坦经典文学作品及当代作家的创作成果。

与此同时，政府对青年作家的扶持力度不断加大。在文化和信息部与哈萨克斯坦作家联盟的战略合作框架下，面向新生代作者实施了三项大型项目，最终出版35部文学及科普类作品集，并全部送达全国图书馆。