全国超3500名退休人员居住养老院 政府将进一步扩大老年医疗保障

消息称，政府总理沃勒扎斯·别克帖诺夫日前在答复议员质询时介绍了相关情况。

据悉，目前全国共有45家养老院在运营，共收住3547名老人，其中男性2058人、女性1489人。

—作为替代形式，还提供半日制住院服务和居家服务。全国设有134个上门社会援助部门，为超过2.8万名独居老人提供帮助。-别克帖诺夫在答复中指出。

与此同时，别克帖诺夫强调，老年人医疗服务在国家保障的免费医疗和强制医疗保险范围内提供。从2026年1月1日起，将免费开展针对动脉高血压、缺血性心脏病、糖尿病和青光眼的早期筛查。

他还提到，《至2029年卫生系统发展构想》草案已编制完成，其中包括推动老年病学服务发展的相关措施。

值得一提的是，老年病学护理是一项综合性服务，旨在结合老年人的特殊需求，为其提供医疗、社会与心理支持，以维护其健康与生活质量。

最新数据显示，截至目前，全国约有250万名退休人员。

【编译：阿遥】