全国再添51所“支点学校” 乡村教育网络持续扩展

在哈萨克斯坦教育部支持下，教育发展基金会、Aitas控股、“为了哈萨克斯坦人民”基金会以及纳扎尔巴耶夫精英学校携手推进该项目。目前，该项目已进入收官阶段。

根据计划，2025年将有来自全国各州的51所学校纳入“支点学校”网络。自2019年项目启动以来，已覆盖哈萨克斯坦所有地区及若干单一产业型城市，受益学校总数将达192所，致力于缩小城乡教育质量差距。

2019年，Aitas控股率先提出建立国家支点学校网络的战略。2022年起，项目在“为了哈萨克斯坦人民”基金会的支持下加快推进，开始向乡村学校延申。纳扎尔巴耶夫精英学校自始至终担任学术合作伙伴，参与课程体系与师资支持。

入选支点学校的乡村学校将配备现代化教学设备，并建立STEM、机器人技术、艺术和电视演播等专用教室。同时，教师将有机会与全国优秀同行交流学习，提升教学水平。

该项目全部资金来源于私人企业和慈善组织捐赠。

支点学校网络的不断扩大，将为乡村学生提供更加公平的教育机会，推动教育质量持续提升。

据统计，自2022年至2024年间，已有141所乡村学校被纳入国家支点学校体系。随着今年新增的51所，累计总数将达到192所。

