阿斯塔纳举办全国“Abilympics-2025”特殊教育青年技能大赛

为期两天的赛事于闭幕式上圆满落幕。哈萨克斯坦教育部第一副部长玛依拉·梅尔德别科娃在致辞中指出，这一赛事不仅是青年技能展示的平台，更在全社会树立了包容与平等的价值理念。她向获奖选手颁发了特别荣誉证书，以表彰他们在职业技能方面的杰出表现。

Фото: Оқу-ағарту министрлігі

大赛期间，组委会还推动了一系列旨在促进包容性教育发展的合作协议签署。“哈萨克斯坦Abilympics国家中心”公共基金会与全国近10所职业学院签署了合作备忘录。根据协议，双方将在特殊教育青年职业培训、就业支持及社会融入等方面深化合作，为有特殊教育需求的青年创造更广阔的发展空间。

据悉，“Abilympics”职业技能大赛旨在推动包容性职业教育的发展，倡导平等机会理念，并为有特殊需求的青年人进入劳动力市场创造更多条件。这一活动不仅体现了国家在支持青年教育与社会融合方面的持续努力，也展示了哈萨克斯坦在建设包容、公平社会道路上的坚定步伐。

【编译：木合塔尔·木拉提】