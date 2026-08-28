统计：全国多种重要民生食品价格下降

（哈萨克国际通讯社讯）据国家统计局数据，截至2026年8月26日，哈萨克斯坦多种重要民生食品价格在过去一周出现下降。

数据显示，洋葱价格一周内下降4.8%，白卷心菜下降4.6%，土豆下降2.9%，胡萝卜下降2.4%，苹果下降1.1%。

从地区来看，部分城市重要民生食品总体价格呈下降态势。其中，科纳耶夫市一周下降0.4%；阿特劳、杰兹卡兹甘和阔克舍套下降0.2%；阿拉木图、克孜勒奥尔达、乌拉尔和厄斯克门下降0.1%。

库斯塔奈、阿克托别、彼得罗巴甫尔、塔拉兹、塔尔迪库尔干和突厥斯坦等城市的价格则与上一周持平。

目前，哈萨克斯坦洋葱全国平均价格为每公斤179坚戈，其中突厥斯坦市价格最低，为每公斤135坚戈。

白卷心菜全国平均价格为每公斤176坚戈，其中塔拉兹市价格最低，为每公斤132坚戈。

土豆全国平均价格为每公斤241坚戈，其中巴甫洛达市为177坚戈，科斯塔奈市为194坚戈，价格相对较低。

西红柿全国平均价格为每公斤546坚戈，其中塔拉兹市价格最低，为每公斤315坚戈。

哈萨克斯坦重要民生食品价格指数按周统计，价格监测覆盖全国各州首府、共和国直辖市以及首都。相关价格变化可通过哈萨克斯坦战略规划和改革署国家统计局网站及“Taldau”信息分析系统查询。

根据哈萨克斯坦贸易和一体化部2025年12月23日发布的第362-NQ号命令，重要民生食品清单目前共包括31种食品。