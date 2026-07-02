全国春季征兵工作结束 超2.1万人入伍

（哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦国防部消息，在2026年春季征兵期间，哈萨克斯坦共征召2.1万余名18至27岁公民服义务兵役，分别编入武装力量及其他军队和军事单位。

其中，超过1.1万人进入武装力量服役，7000余人编入国民警卫队，约2000人进入国家安全委员会边防局，约400人进入紧急情况部，300人进入国家警卫局。

征兵通知通过手机短信和电子政务门户（eGov）个人账户向适龄公民发送。符合条件人员的延期服役及免服兵役资格均通过数字化方式自动办理。

征兵期间，国防部组织动员工作部门会同地方军事管理机构开展了广泛的宣传和政策解读工作。通过热线电话、现场接待以及专题宣讲等方式，为应征青年及其家长解答有关征兵政策和服役安排等问题。

地方执行机关负责组织开展征兵工作，保障征兵委员会和体检委员会正常运行，并为相关工作提供必要条件。

目前，在哈萨克斯坦服义务兵役不仅能够帮助青年掌握就业市场所需的职业技能，服役期间，对有银行及其他金融机构贷款义务的军人还可享受贷款延期偿还政策。退役后，军事训练成绩优秀者可凭国家教育奖学金进入高等院校学习，其他退役军人则无需参加全国统一高考，即可自费进入高校就读。

据了解，哈萨克斯坦政府此前已修订《征兵组织实施细则》，进一步推进义务兵征集工作的数字化改革。