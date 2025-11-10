中文
    哈萨克斯坦跻身全球声誉最佳国家/地区前五十

    哈萨克国际通讯社讯）据斜体字网站报道，根据Reputation Lab发布的RepCore Nations 2025研究结果，哈萨克斯坦在“声誉最佳国家”排名中位列前五十名。在后苏联国家中，哈萨克斯坦仅次于乌克兰，位居第二。

    Коллаж: Kazinform

    该排名综合评估了各国在国际舞台上的地位、创新能力、旅游业、投资吸引力，以及其他国家的整体印象。

    Reputation Lab在确定2025年声誉最佳国家时，对G7国家（加拿大、法国、德国、意大利、日本、英国和美国）的公民进行了问卷调查。受访者需从信任、尊重、钦佩和总体形象等维度，对其他国家进行评价。

    调查结果显示，伊拉克、伊朗和俄罗斯位列榜单末尾。美国排名较2024年骤降18位，跌至第48位，这也是美国在该研究历史上最大的一次跌幅。

    榜单前列由瑞士和加拿大领跑。瑞士凭借其中立立场、稳定治理和高生活质量脱颖而出，荣登第一。值得注意的是，该国自1815年以来从未直接参与任何战争。加拿大上升两位，位居第二，专家认为这与其包容性和良好的国际声誉密切相关。斯堪的纳维亚国家——挪威、瑞典、芬兰和丹麦——凭借稳定的社会制度和生态领导力，进入了前六名。

    【编译：阿遥】

