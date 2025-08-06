全国民族和睦沟通调解员论坛在阿克套举办

论坛汇聚了众多重要人士，包括哈萨克斯坦民族和睦大会副主席马拉特·阿兹尔汗诺夫、曼格斯套州州长努尔达乌列特·科伊勒拜、总统直属国家管理学院副院长阿利娅·马萨利莫娃，以及地区民族和睦沟通调解委员会主席、哈萨克斯坦民族和睦大会公共机构代表、行政及执法机关工作人员、公民社会机构代表、专业及公共调解员等。

论坛旨在探讨民族和睦沟通调解作为加强社会和谐、预防和化解民族及社会冲突的有效工具的作用。与会嘉宾强调，民族和睦沟通调解是促进社会稳定发展、培养和平对话文化的重要机制。

论坛特别关注专业调解员培训、跨部门协作、法治教育以及提升社会调解文化水平等议题。在专题讨论环节，参会者分享了各地区的成功经验，并就进一步推动全国民族和睦沟通调解发展的热点问题展开深入交流。

此次论坛是哈萨克斯坦人民大会“和解与调解”项目框架下，于7月28日至8月8日举办的民族和睦沟通调解宣传教育马拉松活动的核心环节。马拉松活动覆盖全国20个地区，举办了100多场活动，吸引了近5000人参与。

马拉松活动包括巡回培训、圆桌会议、播客、原创专业课程发布，以及其他旨在推广民族调解作为庭外争议解决和加强民族和谐有效机制的举措。

通过此次论坛及相关活动，哈萨克斯坦民族和睦大会进一步推动了民族和睦沟通调解在促进社会团结与和谐中的重要作用，为构建更具包容性的社会环境奠定了基础。

【编译：木合塔尔·木拉提】