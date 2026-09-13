国家元首：共同建设一个家家幸福的公正哈萨克斯坦

托卡耶夫在贺词中表示，家庭是塑造民族独特精神特质、直接影响国家和社会发展的重要社会制度。每个人的世界观和品格都在家庭中逐渐形成。母亲的温暖和父亲的言传身教激励人们追求更高目标，长辈的智慧和人生经验为年轻一代指引方向，亲人的支持则始终给予人们力量。

总统指出，正是通过家庭，哈萨克斯坦的传统习俗和民族价值观得以代代相传，民族文化根基和精神凝聚力不断得到巩固。

托卡耶夫表示，根据今年7月1日起正式生效的《哈萨克斯坦共和国宪法》，婚姻与家庭、母亲、父亲和儿童均受到国家保护。宪法特别重视加强儿童权利保障，以及女性和母亲在家庭中的作用，并首次明确规定，“婚姻是由国家依法登记的男女双方自愿、平等的结合”。此外，今年还设立了家庭事务专员制度。

总统强调，以高度责任感对待儿童教育，为年轻一代全面发展创造有利条件，是国家的重要使命之一。这也是加强人力资本、提升国家发展潜力的重要前提。

托卡耶夫指出，对祖国的热爱，以及遵守法律和秩序、爱护自然、维护公共场所清洁、向年轻一代传承民族优秀传统等价值观，首先都应通过家庭教育加以培养。

— 如果我们共同为这一目标付出努力，就能在社会中形成符合文明国家特征的全新伦理风尚。

总统表示，哈萨克斯坦将以建设性民族的姿态，满怀信心迈入历史发展的新阶段，实现既定目标和任务。

— 我们将共同建设一个家家幸福的公正哈萨克斯坦。我对此深信不疑。

最后，托卡耶夫祝愿全体哈萨克斯坦公民身体健康、事业有成。