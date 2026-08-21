托卡耶夫总统向全国人民发表电视讲话

亲爱的同胞们！

本周日，我国将举行首次一院制库鲁尔泰（议会）选举。这是一项历史性事件，将直接影响国家的命运。

近年来，我国进行了大规模改革，正朝着光明未来迈出坚实的一步。凭借团结、和谐与共同努力，我们在建设公正的哈萨克斯坦方面取得了巨大成就。“人民宪法”已经生效，国家发展方向也发生了改变。但是，我们仍有许多工作要做。

该选举将标志着新改革的开始，这些改革将造福我们的人民，并为现代哈萨克斯坦历史上的新时代铺平道路。

我提前宣布了库鲁尔泰选举的日期，以便各方能够进行适当程度的准备。

因此，库鲁尔泰的首次选举活动是意义重大、公开透明、竞争激烈且文明的。这是全国公民对这次选举的普遍看法。

毫无疑问，这次选举将被铭记为我国历史上最具竞争的选举活动之一。各政党在与选民的会面、媒体宣传、全国电视辩论，以及社交媒体讨论中，都广泛而持续地阐述了各自的竞选纲领。

简而言之，我们的公民有机会仔细审视各政党对国家未来的立场。他们对各政治组织的各项举措进行了评估和评价，这些举措涵盖了从经济到文化等各个领域。

这次选举活动清楚地表明，我国的公共议程已经发生了变化，创造力和繁荣的理念已成为国家政策的支柱。

新的面孔涌现，理性的方案也开始被提出。这既是政治根本性革新的重要象征，也是人们对国家重燃热情的体现。

我们的青年、专业协会代表和企业家也积极参与了公开讨论。作为国家元首，我向各位表示深切的感谢。

总体而言，我国人民的政治文化水平有所提高，人民开始参与公共管理。这无疑是我国推行改革的直接成果。

我们的公民必须对我们挚爱的祖国的命运展现出真正的同情心，并对国家的未来深感责任重大。只有这样，哈萨克斯坦才能继续稳步发展。

此次选举活动受到国内外观察员的密切关注，他们也将在选举日当天到场监督投票情况。

我们正在建设一个“法律与秩序”原则盛行、人民的声音被听到、政治和社会机构有效运作的国家。

我坚信，根据普选结果，专业人士和爱国公民将会当选为库鲁尔泰议员。

库鲁尔泰应成为一个统一的平台，汇聚各方对国家未来的不同观点和愿景。如此，库鲁尔泰将成为推动国家复兴的新动力。

在当前地缘政治局势日益紧张、全球挑战日益严峻的形势下，我们绝不能偏离既定路线，而应勇往直前。我们必须付出巨大努力，才能使哈萨克斯坦跻身世界真正发达国家之列，也就是说，我们必须成功实施国家战略。

人们往往要过很多年才能真正意识到一些重要决定的价值。即将到来的这个星期天将是国家命运的转折点。

我们正在步入哈萨克斯坦历史的新纪元。在这个关键时刻，每个人的声音都至关重要。

尊敬的同胞们，我们国家的未来将取决于每个公民的自觉选择。

参与选举意味着表达人民的意愿，展现公民责任感，并为国家利益做出道德贡献，无论国家命运如何。全世界数以百万计的人们正在为争取投票权而奋斗。

我呼吁公民，特别是青年人，积极参与投票，做出自己的选择，为哈萨克斯坦的成功发展贡献力量。

很显然，我们人民的声音将直接有助于巩固我们挚爱祖国的基础，使我们成为一个真正先进的国家。

祝大家身体健康，万事如意！

我们的祖国——哈萨克斯坦共和国万岁！