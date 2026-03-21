托卡耶夫向全国人民致以纳乌鲁兹节祝贺

托卡耶夫总统在贺词中表示，谨向全国人民致以衷心祝愿，祝大家纳乌鲁兹节快乐。

托卡耶夫指出，纳乌鲁兹节是净化与更新的时刻。“清洁“是一个内涵丰富的概念，它首先意味着思想的纯正、意识的清明以及意愿的真诚。

托卡耶夫总统提到，两年前哈萨克斯坦启动了“清洁哈萨克斯坦”全民公益行动。这一项目得到了民众，尤其是广大青年的积极响应与支持。

—我国公民正通过实际行动而非空洞口号，展现对“清洁”的追求。爱护环境、秩序井然、认真严谨，正逐渐成为我们民族的新特质，-托卡耶夫强调。

总统明确表示，“清洁哈萨克斯坦”倡议绝非阶段性的政治运动或宣传手段。

—“清洁哈萨克斯坦”不是周期性的政治宣传，而是国家长期坚持的重要理念。因此，我们必须持续推进这一事业，使其成为民族性格中不可分割的一部分。特别是在纳乌鲁兹节期间，广泛弘扬“洁净理念”具有重要意义，-总统指出。

托卡耶夫进一步表示，在纳乌鲁兹节这一万物复苏、国家气象焕新的重要时刻，他所表达的祝愿具有特殊意义。

—在此，我最重要的愿望是祝愿祖国繁荣昌盛，土地安宁和平。愿我们共同的家园——哈萨克斯坦共和国兴旺发达！愿我们的宪法根基稳固、历久弥新！愿我们的国旗高高飘扬！祝大家节日愉快、生活富足！愿祖国安定祥和、万事顺遂！-托卡耶夫最后表示。

【编译：阿遥】