哈萨克斯坦总统托卡耶夫向全国人民致以共和国日祝贺

总统在致辞中指出，35年前，哈萨克斯坦通过《主权宣言》，迈入了新的历史阶段。这一历史性文件明确体现了哈萨克人民自主决定自身命运的权利，为举起自由的旗帜、建设现代国家奠定了基础。

托卡耶夫总统回顾说，国家自那时以来走过了不平凡的发展历程，巩固了独立的政治与经济基础，确立并向世界公认了国家边界，建设了新的首都。在此过程中，国家在加强民族认同、提高民众福祉等方面取得了显著成就。凭借审慎而务实的外交政策，哈萨克斯坦已成为一个忠于自身国家利益、享有国际声誉的国家。

总统同时强调，国家面临的任务仍十分艰巨。尽管当前国际形势复杂多变，哈萨克斯坦正坚定推进建设“公正的哈萨克斯坦”，确保每一位公民都能享有平等机会。政治、经济和社会领域的改革旨在推动国家持续发展，提高民众生活质量。

托卡耶夫表示，哈萨克斯坦正努力在社会中树立“法治与秩序”原则和“清廉哈萨克斯坦”理念，弘扬爱国、团结、勤劳、负责、好学与专业精神等价值观，建设一个对未来充满信心、思想进步的民族。

总统指出，每一代人都有自己的使命。继承祖先遗志、巩固珍贵的独立、建设繁荣、公正的哈萨克斯坦，是全体国民共同的责任。

他强调：“我坚信，凭借勤奋努力、相互支持以及最重要的——牢不可破的团结，我们定能实现既定目标，取得新的成就。国家的未来掌握在我们每一个人手中。”

最后，托卡耶夫总统祝愿全国人民身体健康、幸福安康、事业兴旺。

“愿哈萨克斯坦的蓝色国旗永远高高飘扬！”他说。

【编译：木合塔尔·木拉提】